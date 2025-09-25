Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МАГАТЭ пригласило Россию на первую конференцию по ядерной энергетике в Вене - 25.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250925/grossi-862776577.html
МАГАТЭ пригласило Россию на первую конференцию по ядерной энергетике в Вене
МАГАТЭ пригласило Россию на первую конференцию по ядерной энергетике в Вене - 25.09.2025, ПРАЙМ
МАГАТЭ пригласило Россию на первую конференцию по ядерной энергетике в Вене
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая на заседании Глобального атомного форума в Москве, пригласил Россию на | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T18:04+0300
2025-09-25T18:04+0300
газ
вена
москва
рафаэль гросси
магатэ
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/06/841320685_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_16676f9f166b7945343f59f3d8d803ac.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая на заседании Глобального атомного форума в Москве, пригласил Россию на первую конференцию по ядерной энергетике в Вене в декабре. "Приглашаю вас в декабре в Вену. Мы проведем международную конференцию по ядерной энергетике и по ИИ. Все компании из России, из западных стран, из азиатских стран - все вместе будут там представлены", - сказал Гросси.
https://1prime.ru/20250919/mid-862531486.html
вена
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/06/841320685_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8575adf2c61eedd5948986f4550296c4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, вена, москва, рафаэль гросси, магатэ
Газ, Вена, МОСКВА, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
18:04 25.09.2025
 
МАГАТЭ пригласило Россию на первую конференцию по ядерной энергетике в Вене

Гросси пригласил РФ на международную конференцию по ядерной энергетике в Вене в декабре

© Фото : IAEAМАГАТЭ
МАГАТЭ - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
МАГАТЭ. Архивное фото
© Фото : IAEA
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая на заседании Глобального атомного форума в Москве, пригласил Россию на первую конференцию по ядерной энергетике в Вене в декабре.
"Приглашаю вас в декабре в Вену. Мы проведем международную конференцию по ядерной энергетике и по ИИ. Все компании из России, из западных стран, из азиатских стран - все вместе будут там представлены", - сказал Гросси.
Запорожская АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
МИД назвал условие применения гарантий МАГАТЭ на ЗАЭС
19 сентября, 20:40
 
ГазВенаМОСКВАРафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала