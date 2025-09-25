https://1prime.ru/20250925/grossi-862776577.html
МАГАТЭ пригласило Россию на первую конференцию по ядерной энергетике в Вене
МАГАТЭ пригласило Россию на первую конференцию по ядерной энергетике в Вене - 25.09.2025, ПРАЙМ
МАГАТЭ пригласило Россию на первую конференцию по ядерной энергетике в Вене
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая на заседании Глобального атомного форума в Москве, пригласил Россию на | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T18:04+0300
2025-09-25T18:04+0300
2025-09-25T18:04+0300
газ
вена
москва
рафаэль гросси
магатэ
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/06/841320685_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_16676f9f166b7945343f59f3d8d803ac.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая на заседании Глобального атомного форума в Москве, пригласил Россию на первую конференцию по ядерной энергетике в Вене в декабре. "Приглашаю вас в декабре в Вену. Мы проведем международную конференцию по ядерной энергетике и по ИИ. Все компании из России, из западных стран, из азиатских стран - все вместе будут там представлены", - сказал Гросси.
https://1prime.ru/20250919/mid-862531486.html
вена
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/06/841320685_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8575adf2c61eedd5948986f4550296c4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, вена, москва, рафаэль гросси, магатэ
Газ, Вена, МОСКВА, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
МАГАТЭ пригласило Россию на первую конференцию по ядерной энергетике в Вене
Гросси пригласил РФ на международную конференцию по ядерной энергетике в Вене в декабре