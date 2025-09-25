https://1prime.ru/20250925/grossi-862776577.html

МАГАТЭ пригласило Россию на первую конференцию по ядерной энергетике в Вене

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая на заседании Глобального атомного форума в Москве, пригласил Россию на первую конференцию по ядерной энергетике в Вене в декабре. "Приглашаю вас в декабре в Вену. Мы проведем международную конференцию по ядерной энергетике и по ИИ. Все компании из России, из западных стран, из азиатских стран - все вместе будут там представлены", - сказал Гросси.

