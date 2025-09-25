Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Инарктика" рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за 2025 год - 25.09.2025
"Инарктика" рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за 2025 год
"Инарктика" рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за 2025 год - 25.09.2025, ПРАЙМ
"Инарктика" рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за 2025 год
"Инарктика" рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за 2025 год в первом квартале 2026 года, компания имеет позитивные надежды, рассказал заместитель... | 25.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. "Инарктика" рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за 2025 год в первом квартале 2026 года, компания имеет позитивные надежды, рассказал заместитель генерального директора компании Андрей Баранов. "По итогам 2025 года дивиденды, решение о дивидендах будет рассматриваться, наверное, где-то в первом квартале - к концу первого квартала, точнее, следующего года. Да, 2026", - сказал он на вебинаре "Сбера" с "Инарктикой". "У меня только позитивные надежды, что и совет директоров, и собрание акционеров такую возможность увидят, найдут", - добавил Баранов, отвечая на вопрос о намерении компании выплатить дивиденды.
Инарктика
20:56 25.09.2025
 
"Инарктика" рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за 2025 год

«Инарктика» рассмотрит вопрос о выплате дивидендов в первом квартале 2026 года

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. "Инарктика" рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за 2025 год в первом квартале 2026 года, компания имеет позитивные надежды, рассказал заместитель генерального директора компании Андрей Баранов.
"По итогам 2025 года дивиденды, решение о дивидендах будет рассматриваться, наверное, где-то в первом квартале - к концу первого квартала, точнее, следующего года. Да, 2026", - сказал он на вебинаре "Сбера" с "Инарктикой".
"У меня только позитивные надежды, что и совет директоров, и собрание акционеров такую возможность увидят, найдут", - добавил Баранов, отвечая на вопрос о намерении компании выплатить дивиденды.
Вклады и инвестиции - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Эксперт оценил перспективы выплаты дивидендов госкомпаниями
22 сентября, 15:49
 
Инарктика
 
 
