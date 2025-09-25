https://1prime.ru/20250925/inarktika-862783701.html

"Инарктика" рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за 2025 год

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. "Инарктика" рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за 2025 год в первом квартале 2026 года, компания имеет позитивные надежды, рассказал заместитель генерального директора компании Андрей Баранов. "По итогам 2025 года дивиденды, решение о дивидендах будет рассматриваться, наверное, где-то в первом квартале - к концу первого квартала, точнее, следующего года. Да, 2026", - сказал он на вебинаре "Сбера" с "Инарктикой". "У меня только позитивные надежды, что и совет директоров, и собрание акционеров такую возможность увидят, найдут", - добавил Баранов, отвечая на вопрос о намерении компании выплатить дивиденды.

