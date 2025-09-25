Российский рынок акций завершил торги четверга снижением
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,55%
Московская биржа. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги четверга снижением, следует из данных Московской биржи.
Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 18.56 мск дешевеет на 0,13%, до 69,22 доллара за баррель.
"Индекс Мосбиржи в четверг стабилизировался после всплеска волатильности на геополитических и налоговых новостях. Бенчмарк двигался разнонаправленно над 2700 пунктов. Геополитический фон оставался тревожным, однако нового выраженного негатива не поступило", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Данные Росстата, вышедшие накануне, показали символический рост годовой инфляции с 8,1% до 8,12%, подрос и недельный показатель. На валютном рынке без значимых изменений - рубль локально стабилен, цены на нефть после попыток пробиться к 70 долларам развернулись вниз, добавил он.
"Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии находились в минусе и смотрели на достигнутые накануне многонедельные минимумы, не получая обнадеживающих драйверов движения", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
Лидеры роста и снижения котировок
В лидерах роста акции ОГК-2 (+1%), Московского кредитного банка (+0,91%), "Акрона" (+0,67%), префы "Татнефти" (+0,61%), обыкновенные акции "Фосагро" (+0,6%).
"Инвесторы в ОГК-2 ждут повторного собрания акционеров (17 октября) по рекомендованным за 2024 год дивидендам с текущей доходностью 14,7%. Бумаги "Фосагро" торгуются с полугодовыми выплатами в размере 273 рубля (доходность 3,9%) и закрытием реестра 1 октября", - комментирует Кожухова.
Прогнозы
Перед выходными в условиях геополитической неопределенности покупательская активность может быть низкой. Прогноз по индексу Мосбиржи на 26 сентября - 2675-2775 пунктов, рассказал Шепелев.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в своем выступлении в четверг подчеркнула, что регулятор будет тщательно взвешивать решения по ключевой ставке, таким образом предостерегая рынок от слишком оптимистичных монетарных ожиданий, отметила Кожухова.