Российский рынок акций завершил торги четверга снижением

Российский рынок акций завершил торги четверга снижением - 25.09.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил торги четверга снижением

25.09.2025

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги четверга снижением, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,55% - до 2 708,68 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,7%, до 1 066,8 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,09%, до 1 020,6 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 18.56 мск дешевеет на 0,13%, до 69,22 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи в четверг стабилизировался после всплеска волатильности на геополитических и налоговых новостях. Бенчмарк двигался разнонаправленно над 2700 пунктов. Геополитический фон оставался тревожным, однако нового выраженного негатива не поступило", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Данные Росстата, вышедшие накануне, показали символический рост годовой инфляции с 8,1% до 8,12%, подрос и недельный показатель. На валютном рынке без значимых изменений - рубль локально стабилен, цены на нефть после попыток пробиться к 70 долларам развернулись вниз, добавил он. "Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии находились в минусе и смотрели на достигнутые накануне многонедельные минимумы, не получая обнадеживающих драйверов движения", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Лидеры роста и снижения котировок В лидерах роста акции ОГК-2 (+1%), Московского кредитного банка (+0,91%), "Акрона" (+0,67%), префы "Татнефти" (+0,61%), обыкновенные акции "Фосагро" (+0,6%). "Инвесторы в ОГК-2 ждут повторного собрания акционеров (17 октября) по рекомендованным за 2024 год дивидендам с текущей доходностью 14,7%. Бумаги "Фосагро" торгуются с полугодовыми выплатами в размере 273 рубля (доходность 3,9%) и закрытием реестра 1 октября", - комментирует Кожухова. В лидерах снижения акции "Магнита" (-4,65%), "ПИКа" (-2,81%), "Позитива" (-2,65%), "СПБ Биржи" (-2,06%), "Русала" (-2,05%). Прогнозы Перед выходными в условиях геополитической неопределенности покупательская активность может быть низкой. Прогноз по индексу Мосбиржи на 26 сентября - 2675-2775 пунктов, рассказал Шепелев. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в своем выступлении в четверг подчеркнула, что регулятор будет тщательно взвешивать решения по ключевой ставке, таким образом предостерегая рынок от слишком оптимистичных монетарных ожиданий, отметила Кожухова.

рф

