Российский рынок акций завершил торги четверга снижением - 25.09.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил торги четверга снижением
Российский рынок акций завершил торги четверга снижением - 25.09.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил торги четверга снижением
Российский рынок акций завершил основные торги четверга снижением, следует из данных Московской биржи. | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T20:14+0300
2025-09-25T20:14+0300
рынок
торги
индексы
рф
елена кожухова
эльвира набиуллина
мосбиржа
ртс
"бкс мир инвестиций"
https://cdnn.1prime.ru/img/84056/04/840560443_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f985ac6f50711927891321b69914b394.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги четверга снижением, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,55% - до 2 708,68 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,7%, до 1 066,8 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,09%, до 1 020,6 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 18.56 мск дешевеет на 0,13%, до 69,22 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи в четверг стабилизировался после всплеска волатильности на геополитических и налоговых новостях. Бенчмарк двигался разнонаправленно над 2700 пунктов. Геополитический фон оставался тревожным, однако нового выраженного негатива не поступило", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Данные Росстата, вышедшие накануне, показали символический рост годовой инфляции с 8,1% до 8,12%, подрос и недельный показатель. На валютном рынке без значимых изменений - рубль локально стабилен, цены на нефть после попыток пробиться к 70 долларам развернулись вниз, добавил он. "Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии находились в минусе и смотрели на достигнутые накануне многонедельные минимумы, не получая обнадеживающих драйверов движения", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Лидеры роста и снижения котировок В лидерах роста акции ОГК-2 (+1%), Московского кредитного банка (+0,91%), "Акрона" (+0,67%), префы "Татнефти" (+0,61%), обыкновенные акции "Фосагро" (+0,6%). "Инвесторы в ОГК-2 ждут повторного собрания акционеров (17 октября) по рекомендованным за 2024 год дивидендам с текущей доходностью 14,7%. Бумаги "Фосагро" торгуются с полугодовыми выплатами в размере 273 рубля (доходность 3,9%) и закрытием реестра 1 октября", - комментирует Кожухова. В лидерах снижения акции "Магнита" (-4,65%), "ПИКа" (-2,81%), "Позитива" (-2,65%), "СПБ Биржи" (-2,06%), "Русала" (-2,05%). Прогнозы Перед выходными в условиях геополитической неопределенности покупательская активность может быть низкой. Прогноз по индексу Мосбиржи на 26 сентября - 2675-2775 пунктов, рассказал Шепелев. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в своем выступлении в четверг подчеркнула, что регулятор будет тщательно взвешивать решения по ключевой ставке, таким образом предостерегая рынок от слишком оптимистичных монетарных ожиданий, отметила Кожухова.
рф
рынок, торги, индексы, рф, елена кожухова, эльвира набиуллина, мосбиржа, ртс, "бкс мир инвестиций"
Рынок, Торги, Индексы, РФ, Елена Кожухова, Эльвира Набиуллина, Мосбиржа, РТС, "БКС Мир инвестиций"
20:14 25.09.2025
 
Российский рынок акций завершил торги четверга снижением

Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,55%

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги четверга снижением, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,55% - до 2 708,68 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,7%, до 1 066,8 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,09%, до 1 020,6 пункта.
Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 18.56 мск дешевеет на 0,13%, до 69,22 доллара за баррель.
"Индекс Мосбиржи в четверг стабилизировался после всплеска волатильности на геополитических и налоговых новостях. Бенчмарк двигался разнонаправленно над 2700 пунктов. Геополитический фон оставался тревожным, однако нового выраженного негатива не поступило", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Данные Росстата, вышедшие накануне, показали символический рост годовой инфляции с 8,1% до 8,12%, подрос и недельный показатель. На валютном рынке без значимых изменений - рубль локально стабилен, цены на нефть после попыток пробиться к 70 долларам развернулись вниз, добавил он.
"Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии находились в минусе и смотрели на достигнутые накануне многонедельные минимумы, не получая обнадеживающих драйверов движения", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

Лидеры роста и снижения котировок

В лидерах роста акции ОГК-2 (+1%), Московского кредитного банка (+0,91%), "Акрона" (+0,67%), префы "Татнефти" (+0,61%), обыкновенные акции "Фосагро" (+0,6%).
"Инвесторы в ОГК-2 ждут повторного собрания акционеров (17 октября) по рекомендованным за 2024 год дивидендам с текущей доходностью 14,7%. Бумаги "Фосагро" торгуются с полугодовыми выплатами в размере 273 рубля (доходность 3,9%) и закрытием реестра 1 октября", - комментирует Кожухова.
В лидерах снижения акции "Магнита" (-4,65%), "ПИКа" (-2,81%), "Позитива" (-2,65%), "СПБ Биржи" (-2,06%), "Русала" (-2,05%).

Прогнозы

Перед выходными в условиях геополитической неопределенности покупательская активность может быть низкой. Прогноз по индексу Мосбиржи на 26 сентября - 2675-2775 пунктов, рассказал Шепелев.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в своем выступлении в четверг подчеркнула, что регулятор будет тщательно взвешивать решения по ключевой ставке, таким образом предостерегая рынок от слишком оптимистичных монетарных ожиданий, отметила Кожухова.
Российский рынок акций демонстрирует околонулевую динамику в четверг
Рынок, Торги, Индексы, РФ, Елена Кожухова, Эльвира Набиуллина, Мосбиржа, РТС, "БКС Мир инвестиций"
 
 
