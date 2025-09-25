Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы снизились в четверг - 25.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250925/indeksy-862782480.html
Фондовые индексы Европы снизились в четверг
Фондовые индексы Европы снизились в четверг - 25.09.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы снизились в четверг
Основные фондовые индексы Европы завершили торги четверга в минусе, свидетельствуют данные бирж. | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T20:34+0300
2025-09-25T20:34+0300
рынок
индексы
сша
европа
германия
dax
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/11/770841158_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_e02adbab4ab8db9596b477ff355283b7.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги четверга в минусе, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,39% - до 9 213,98 пункта, французский CAC 40 - на 0,41%, до 7 795,42 пункта, немецкий DAX - на 0,56%, до 23 534,83 пункта. В четверг была опубликована немецкая макростатистика. Так, индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на октябрь увеличился до минус 22,3 пункта с пересмотренного уровня сентября в минус 23,5 пункта. Показатель оказался выше ожиданий. Определенное давление на европейские индексы могла оказать американская макростатистика. Так, ВВП США во втором квартале, согласно окончательным данным, вырос на 3,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). При этом предварительная оценка предполагала увеличение экономики страны на 3%, промежуточная - на 3,3%. Сильная статистика может стать сигналом о более осторожном подходе Федеральной резервной системы США при смягчении денежно-кредитной политики. На этом фоне американские индексы снижаются в пределах 0,5%.
https://1prime.ru/20250925/gaz-862755498.html
сша
европа
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/11/770841158_0:0:1500:1125_1920x0_80_0_0_5b925a7b262ba3321f4c098b3bb0984b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, индексы, сша, европа, германия, dax
Рынок, Индексы, США, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, DAX
20:34 25.09.2025
 
Фондовые индексы Европы снизились в четверг

Основные фондовые индексы Европы завершили торги четверга в минусе

© fotolia.com / AshDesignБиржа
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Биржа. Архивное фото
© fotolia.com / AshDesign
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги четверга в минусе, свидетельствуют данные бирж.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,39% - до 9 213,98 пункта, французский CAC 40 - на 0,41%, до 7 795,42 пункта, немецкий DAX - на 0,56%, до 23 534,83 пункта.
В четверг была опубликована немецкая макростатистика. Так, индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на октябрь увеличился до минус 22,3 пункта с пересмотренного уровня сентября в минус 23,5 пункта. Показатель оказался выше ожиданий.
Определенное давление на европейские индексы могла оказать американская макростатистика. Так, ВВП США во втором квартале, согласно окончательным данным, вырос на 3,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). При этом предварительная оценка предполагала увеличение экономики страны на 3%, промежуточная - на 3,3%.
Сильная статистика может стать сигналом о более осторожном подходе Федеральной резервной системы США при смягчении денежно-кредитной политики. На этом фоне американские индексы снижаются в пределах 0,5%.
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Биржевые цены на газ в Европе растут в четверг утром
09:56
 
РынокИндексыСШАЕВРОПАГЕРМАНИЯDAX
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала