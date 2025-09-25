https://1prime.ru/20250925/indeksy-862782480.html

Фондовые индексы Европы снизились в четверг

Фондовые индексы Европы снизились в четверг - 25.09.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы снизились в четверг

Основные фондовые индексы Европы завершили торги четверга в минусе, свидетельствуют данные бирж. | 25.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги четверга в минусе, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,39% - до 9 213,98 пункта, французский CAC 40 - на 0,41%, до 7 795,42 пункта, немецкий DAX - на 0,56%, до 23 534,83 пункта. В четверг была опубликована немецкая макростатистика. Так, индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на октябрь увеличился до минус 22,3 пункта с пересмотренного уровня сентября в минус 23,5 пункта. Показатель оказался выше ожиданий. Определенное давление на европейские индексы могла оказать американская макростатистика. Так, ВВП США во втором квартале, согласно окончательным данным, вырос на 3,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). При этом предварительная оценка предполагала увеличение экономики страны на 3%, промежуточная - на 3,3%. Сильная статистика может стать сигналом о более осторожном подходе Федеральной резервной системы США при смягчении денежно-кредитной политики. На этом фоне американские индексы снижаются в пределах 0,5%.

