ГД приняла законопроект об усилении ответственности иноагентов
ГД приняла законопроект об усилении ответственности иноагентов - 25.09.2025, ПРАЙМ
ГД приняла законопроект об усилении ответственности иноагентов
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект об усилении ответственности иноагентов за несоблюдение порядка их... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T13:28+0300
общество
госдума
иноагенты
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект об усилении ответственности иноагентов за несоблюдение порядка их деятельности.
Инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы группой депутатов в июле. Законопроектом вносятся изменения в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).
Законопроектом предлагается отменить условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений по статье 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента) в течение одного года для наступления уголовной ответственности, заменив его однократным нарушением КоАП РФ.
Согласно поправке, одобренной ко второму чтению законопроекта, уголовная ответственность также будет наступать для лиц, совершивших данное преступление и уже имеющих судимость за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что усиление ответственности для иноагентов нужно для защиты интересов граждан и обеспечения безопасности государства.
"Те, кто не соблюдает наши законы, в том числе находясь за границей, должны отвечать за свои действия по всей его строгости", - считает председатель Госдумы.
