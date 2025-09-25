https://1prime.ru/20250925/iran-862778627.html
Россия и Иран будут создавать новые АЭС
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россия и Иран будут создавать новые большие АЭС и АЭС малой мощности, об этом есть договоренности, заявил вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии страны (ОАЭИ) Мохаммад Эслами. "Мы будем создавать новые большие АЭС и АЭС малой мощности, с "Росатомом" договорились о создании подобных атомных электростанций. Конечно же, продолжим этот верный путь до победы", - сказал иранский чиновник на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.Вице-президент Ирана поблагодарил Россию за реализацию проекта АЭС "Бушер", отметив, что электростанция вырабатывает нужный объем электроэнергии, а дальнейшее развитие проекта идет быстрыми темпами.Ранее в Москве гендиректор российской госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и Эслами подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сооружении АЭС малой мощности в Иране. Как отметила пресс-служба ОАЭИ, стороны для реализации этого меморандума подпишут договоренности по проектированию и строительству АЭС малой мощности.В Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока.
