Израиль нанес пять ударов по столице Йемена
Израиль нанес пять ударов по столице Йемена - 25.09.2025, ПРАЙМ
Израиль нанес пять ударов по столице Йемена
25.09.2025
политика
йемен
израиль
КАИР, 25 сен - ПРАЙМ. Израильские истребители нанесли пять ударов по разным районам в столице Йемена Сане, а также три удара - по его окраине, сообщил в четверг РИА Новости источник в местных органах власти. "Израильские истребители нанесли пять ударов по разным районам в Сане ещё три - по ее пригородам. Они продолжают находиться в воздухе над столицей Йемена", - сказал источник. Израильское руководство пообещало ответить правящему на севере Йемена шиитскому движению "Ансар Алла" (хуситам) в ответ на их атаку на город Эйлат в среду, когда в результате падения беспилотника были ранены более 20 человек. -0-
йемен
израиль
КАИР, 25 сен - ПРАЙМ. Израильские истребители нанесли пять ударов по разным районам в столице Йемена Сане, а также три удара - по его окраине, сообщил в четверг РИА Новости источник в местных органах власти.
"Израильские истребители нанесли пять ударов по разным районам в Сане ещё три - по ее пригородам. Они продолжают находиться в воздухе над столицей Йемена", - сказал источник.
Израильское руководство пообещало ответить правящему на севере Йемена шиитскому движению "Ансар Алла" (хуситам) в ответ на их атаку на город Эйлат в среду, когда в результате падения беспилотника были ранены более 20 человек. -0-
