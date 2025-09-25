https://1prime.ru/20250925/kallas-862769302.html
Каллас рассказала о проблемах с повышением расходов на оборону в Европе
2025-09-25T15:52+0300
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Повышение расходов на оборону и оборонную инфраструктуру в ущерб другим статьям бюджета представляет собой крайне трудную задачу, заявила глава евродипломатии Кая Каллас в интервью журналу Foreign Policy. "Это чрезвычайно сложно. Никто не хочет вкладывать средства в оборону, потому что есть так много других вещей, на которые нужно тратить деньги. Образование, социальное обеспечение, здравоохранение. Но если начнется война, то всё это потеряет значение", - заявила она, комментируя планы ЕС увеличить расходы на оборону. В начале сентября Кая Каллас заявила на конференции по обороне и безопасности, что страны Евросоюза к 2031 году нарастят оборонные расходы на 2 триллиона евро.
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ.
Повышение расходов на оборону и оборонную инфраструктуру в ущерб другим статьям бюджета представляет собой крайне трудную задачу, заявила глава евродипломатии Кая Каллас в интервью журналу Foreign Policy
.
"Это чрезвычайно сложно. Никто не хочет вкладывать средства в оборону, потому что есть так много других вещей, на которые нужно тратить деньги. Образование, социальное обеспечение, здравоохранение. Но если начнется война, то всё это потеряет значение", - заявила она, комментируя планы ЕС увеличить расходы на оборону.
В начале сентября Кая Каллас заявила на конференции по обороне и безопасности, что страны Евросоюза к 2031 году нарастят оборонные расходы на 2 триллиона евро.
