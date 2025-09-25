Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Каллас рассказала о проблемах с повышением расходов на оборону в Европе
Каллас рассказала о проблемах с повышением расходов на оборону в Европе
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Повышение расходов на оборону и оборонную инфраструктуру в ущерб другим статьям бюджета представляет собой крайне трудную задачу, заявила глава евродипломатии Кая Каллас в интервью журналу Foreign Policy. "Это чрезвычайно сложно. Никто не хочет вкладывать средства в оборону, потому что есть так много других вещей, на которые нужно тратить деньги. Образование, социальное обеспечение, здравоохранение. Но если начнется война, то всё это потеряет значение", - заявила она, комментируя планы ЕС увеличить расходы на оборону. В начале сентября Кая Каллас заявила на конференции по обороне и безопасности, что страны Евросоюза к 2031 году нарастят оборонные расходы на 2 триллиона евро.
европа, кая каллас, ес
Экономика, ЕВРОПА, Кая Каллас, ЕС
15:52 25.09.2025
 
Каллас рассказала о проблемах с повышением расходов на оборону в Европе

Каллас призналась, что повысить расходы Европы на оборону очень трудно

© CC BY 4.0 / European Union 2024Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Архивное фото
© CC BY 4.0 / European Union 2024
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Повышение расходов на оборону и оборонную инфраструктуру в ущерб другим статьям бюджета представляет собой крайне трудную задачу, заявила глава евродипломатии Кая Каллас в интервью журналу Foreign Policy.
"Это чрезвычайно сложно. Никто не хочет вкладывать средства в оборону, потому что есть так много других вещей, на которые нужно тратить деньги. Образование, социальное обеспечение, здравоохранение. Но если начнется война, то всё это потеряет значение", - заявила она, комментируя планы ЕС увеличить расходы на оборону.
В начале сентября Кая Каллас заявила на конференции по обороне и безопасности, что страны Евросоюза к 2031 году нарастят оборонные расходы на 2 триллиона евро.
ЭкономикаЕВРОПАКая КалласЕС
 
 
