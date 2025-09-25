https://1prime.ru/20250925/kallas-862769819.html

Глава евродипломатии признала изменение миропорядка

Глава евродипломатии признала изменение миропорядка

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Мировой порядок меняется, тогда как демократия переживает кризис, заявила глава евродипломатии Кая Каллас в интервью журналу Foreign Policy. "Мировой порядок меняется. Это совершенно очевидно. Теперь все зависит от нас: будем ли мы действовать сообща или нет? Силы, стремящиеся к мироустройству, в котором право сильного превалирует, все чаще становятся сверхдержавами… В то же время мы наблюдаем упадок демократии", - отметила Каллас. Также глава евродипломатии подчеркнула, что Евросоюз - демократия, но, "что еще хуже, он состоит из 27 демократий", а это, в свою очередь, отрицательно сказывается на скорости принятия решений.

