Канада и Индонезия договорились о всеобъемлющем экономическом партнерстве

ВАШИНГТОН, 25 сен – ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о новом соглашении между Канадой и Индонезией о всеобъемлющем экономическом партнерстве. Ранее Карни встретился с президентом Индонезии Прабово Субианто в Оттаве. "Канада и Индонезия совместно открывают значительные новые экономические возможности друг для друга. Наше новое торговое соглашение станет переломным моментом для наших работников и компаний, открывая новые рынки и стимулируя увеличение инвестиций между нашими растущими экономиками", – приводятся слова Карни в заявлении его офиса. Соглашение вступит в силу в 2026 году и станет первым в истории Канады двусторонним торговым договором со страной, входящей в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), говорится в заявлении. Правительство Канады отмечает, что данное соглашение предоставит канадским компаниям возможность выхода на перспективные рынки Индонезии в таких отраслях, как чистая энергетика, агропродовольственная промышленность, инфраструктура, добыча полезных ископаемых и финансовые услуги. Как только соглашение о свободной торговле вступит в силу, тарифы на более чем 95% текущего канадского экспорта в Индонезию будут либо снижены, либо полностью отменены. В заявлении также отмечается, что Канадская корпорация экспортного развития (EDC) предоставит Индонезии долговое финансирование до 825 миллионов долларов для совместных проектов в инфраструктуре, возобновляемых источниках энергии и цифровых услугах.

