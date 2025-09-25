https://1prime.ru/20250925/kanada-862749189.html
Канада и Индонезия договорились о всеобъемлющем экономическом партнерстве
ВАШИНГТОН, 25 сен – ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о новом соглашении между Канадой и Индонезией о всеобъемлющем экономическом партнерстве.
Ранее Карни встретился с президентом Индонезии Прабово Субианто в Оттаве.
"Канада и Индонезия совместно открывают значительные новые экономические возможности друг для друга. Наше новое торговое соглашение станет переломным моментом для наших работников и компаний, открывая новые рынки и стимулируя увеличение инвестиций между нашими растущими экономиками", – приводятся слова Карни в заявлении его офиса.
Соглашение вступит в силу в 2026 году и станет первым в истории Канады двусторонним торговым договором со страной, входящей в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), говорится в заявлении.
Правительство Канады отмечает, что данное соглашение предоставит канадским компаниям возможность выхода на перспективные рынки Индонезии в таких отраслях, как чистая энергетика, агропродовольственная промышленность, инфраструктура, добыча полезных ископаемых и финансовые услуги. Как только соглашение о свободной торговле вступит в силу, тарифы на более чем 95% текущего канадского экспорта в Индонезию будут либо снижены, либо полностью отменены.
В заявлении также отмечается, что Канадская корпорация экспортного развития (EDC) предоставит Индонезии долговое финансирование до 825 миллионов долларов для совместных проектов в инфраструктуре, возобновляемых источниках энергии и цифровых услугах.
