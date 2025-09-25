https://1prime.ru/20250925/kazakhstan-862761310.html

В Кремле рассказали о сотрудничестве России и Казахстана

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Казахстан является очень близким партнером России, а торгово-экономическое сотрудничество двух стран многогранное. "Казахстан - это наш очень близкий партнер, и торгово-экономическое сотрудничество очень многогранное", - сказал Песков журналистам.

