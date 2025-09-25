https://1prime.ru/20250925/kazakhstan-862761428.html

Песков рассказал о дальнейшем взаимодействии России и Казахстана

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россия будет продолжать взаимодействие с Казахстаном во всех возможных областях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно же, по всем возможным областям мы будем тоже продолжать взаимодействие с нашими друзьями из Казахстана и будем участвовать во всех конкурентных процессах", - сказал Песков журналистам.

