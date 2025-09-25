Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков рассказал о дальнейшем взаимодействии России и Казахстана
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россия будет продолжать взаимодействие с Казахстаном во всех возможных областях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно же, по всем возможным областям мы будем тоже продолжать взаимодействие с нашими друзьями из Казахстана и будем участвовать во всех конкурентных процессах", - сказал Песков журналистам.
12:29 25.09.2025
 
Песков рассказал о дальнейшем взаимодействии России и Казахстана

Песков: РФ будет продолжать взаимодействие с Казахстаном во всех возможных областях

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россия будет продолжать взаимодействие с Казахстаном во всех возможных областях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно же, по всем возможным областям мы будем тоже продолжать взаимодействие с нашими друзьями из Казахстана и будем участвовать во всех конкурентных процессах", - сказал Песков журналистам.
Песков прокомментировал тему поставок локомотивов из США в Казахстан
