Песков рассказал о дальнейшем взаимодействии России и Казахстана
Песков рассказал о дальнейшем взаимодействии России и Казахстана
2025-09-25T12:29+0300
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россия будет продолжать взаимодействие с Казахстаном во всех возможных областях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно же, по всем возможным областям мы будем тоже продолжать взаимодействие с нашими друзьями из Казахстана и будем участвовать во всех конкурентных процессах", - сказал Песков журналистам.
