Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Харрис раскрыла обидное прозвище Меркель - 25.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250925/kharris-862765241.html
Харрис раскрыла обидное прозвище Меркель
Харрис раскрыла обидное прозвище Меркель - 25.09.2025, ПРАЙМ
Харрис раскрыла обидное прозвище Меркель
Бывший вице-президент США Камала Харрис в своих мемуарах "107 дней" рассказала об обидном прозвище экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, пишет РБК. В материале... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T14:00+0300
2025-09-25T14:00+0300
ангела меркель
германия
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/17/850368301_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_40d8d057eb2987de32a7a8880c4f15cd.jpg
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Бывший вице-президент США Камала Харрис в своих мемуарах "107 дней" рассказала об обидном прозвище экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, пишет РБК. В материале отмечается, что разговор между ними состоялся в 2021 году, когда Меркель прибыла в Вашингтон с официальным визитом.По словам Харрис, та, беседуя с ней, произнесла на немецком название некой птицы, которая, как объяснила ей переводчица, не отличается красотой."Раньше они дразнили меня этой уродливой птицей. И поначалу мне было очень больно. Никогда не позволяй им довести тебя до слез", — приводятся слова экс-канцлера.В июле газета Wall Street Journal писала, что бывший президент США Джо Байден продал права на свои будущие мемуары издательской компании Hachette Book Group за десять миллионов долларов.
https://1prime.ru/20250829/kharris-861447600.html
германия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/17/850368301_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_d24e7e748c373bc3cad7312bee664449.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ангела меркель, германия, сша
Ангела Меркель, ГЕРМАНИЯ, США
14:00 25.09.2025
 
Харрис раскрыла обидное прозвище Меркель

Харрис заявила, что Меркель обзывали уродливой птицей

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкКамала Харрис
Камала Харрис - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Камала Харрис. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Бывший вице-президент США Камала Харрис в своих мемуарах "107 дней" рассказала об обидном прозвище экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, пишет РБК.

В материале отмечается, что разговор между ними состоялся в 2021 году, когда Меркель прибыла в Вашингтон с официальным визитом.

По словам Харрис, та, беседуя с ней, произнесла на немецком название некой птицы, которая, как объяснила ей переводчица, не отличается красотой.

"Раньше они дразнили меня этой уродливой птицей. И поначалу мне было очень больно. Никогда не позволяй им довести тебя до слез", — приводятся слова экс-канцлера.

В июле газета Wall Street Journal писала, что бывший президент США Джо Байден продал права на свои будущие мемуары издательской компании Hachette Book Group за десять миллионов долларов.
Брифинг президента США Дж. Байдена - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
Трамп лишил госохраны экс-вице-президента США Харрис, пишут СМИ
29 августа, 15:02
 
Ангела МеркельГЕРМАНИЯСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала