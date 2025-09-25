https://1prime.ru/20250925/kitaj-862750726.html

Китай обвинил США в серьезном ударе по многосторонней торговой системе

Китай обвинил США в серьезном ударе по многосторонней торговой системе - 25.09.2025, ПРАЙМ

Китай обвинил США в серьезном ударе по многосторонней торговой системе

Повышение США таможенных пошлин в одностороннем порядке серьезно ударило по многосторонней торговой системе, заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао на встрече | 25.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-25T05:33+0300

2025-09-25T05:33+0300

2025-09-25T05:33+0300

экономика

россия

мировая экономика

китай

сша

кнр

оон

юнктад

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862750726.jpg?1758767593

ПЕКИН, 25 сен – ПРАЙМ. Повышение США таможенных пошлин в одностороннем порядке серьезно ударило по многосторонней торговой системе, заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао на встрече с Генеральным секретарем ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен на полях ГА ООН в Нью-Йорке. "Одностороннее повышение США таможенных пошлин нанесло серьезный удар по многосторонней торговой системе", - заявил Ван Вэньтао, слова которого приводятся на сайте министерства коммерции КНР. Он подчеркнул, что все стороны должны твердо отстаивать многосторонность и свободную торговлю, защищать основные принципы многосторонней торговой системы, а также вносить больше стабильности и определенности в мировую экономику. Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из КНР. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения Соединенными Штатами "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. В настоящее время эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.

китай

сша

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, китай, сша, кнр, оон, юнктад