https://1prime.ru/20250925/kitaj-862750726.html
Китай обвинил США в серьезном ударе по многосторонней торговой системе
Китай обвинил США в серьезном ударе по многосторонней торговой системе - 25.09.2025, ПРАЙМ
Китай обвинил США в серьезном ударе по многосторонней торговой системе
Повышение США таможенных пошлин в одностороннем порядке серьезно ударило по многосторонней торговой системе, заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао на встрече | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T05:33+0300
2025-09-25T05:33+0300
2025-09-25T05:33+0300
экономика
россия
мировая экономика
китай
сша
кнр
оон
юнктад
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862750726.jpg?1758767593
ПЕКИН, 25 сен – ПРАЙМ. Повышение США таможенных пошлин в одностороннем порядке серьезно ударило по многосторонней торговой системе, заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао на встрече с Генеральным секретарем ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен на полях ГА ООН в Нью-Йорке.
"Одностороннее повышение США таможенных пошлин нанесло серьезный удар по многосторонней торговой системе", - заявил Ван Вэньтао, слова которого приводятся на сайте министерства коммерции КНР.
Он подчеркнул, что все стороны должны твердо отстаивать многосторонность и свободную торговлю, защищать основные принципы многосторонней торговой системы, а также вносить больше стабильности и определенности в мировую экономику.
Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из КНР. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения Соединенными Штатами "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. В настоящее время эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
китай
сша
кнр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, китай, сша, кнр, оон, юнктад
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, США, КНР, ООН, ЮНКТАД
Китай обвинил США в серьезном ударе по многосторонней торговой системе
Ван Вэньтао: пошлины США ударили по многосторонней торговой системе
ПЕКИН, 25 сен – ПРАЙМ. Повышение США таможенных пошлин в одностороннем порядке серьезно ударило по многосторонней торговой системе, заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао на встрече с Генеральным секретарем ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен на полях ГА ООН в Нью-Йорке.
"Одностороннее повышение США таможенных пошлин нанесло серьезный удар по многосторонней торговой системе", - заявил Ван Вэньтао, слова которого приводятся на сайте министерства коммерции КНР.
Он подчеркнул, что все стороны должны твердо отстаивать многосторонность и свободную торговлю, защищать основные принципы многосторонней торговой системы, а также вносить больше стабильности и определенности в мировую экономику.
Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из КНР. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения Соединенными Штатами "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. В настоящее время эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.