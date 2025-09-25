https://1prime.ru/20250925/konflikty-862747914.html

На Западе раскрыли, где может начаться война после Украины

МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. После украинского конфликта боевые действия могут начаться в целом ряде регионов, написал на своей странице в социальной сети Х аналитик Алан Уотсон."Не ждите, что война против России закончится в ближайшее время. Вне Украины нарастает напряженность в Арктике, Балтийском и Черном морях, на Кавказе (Азербайджан, Армения, Грузия), а также в Молдавии (прибывают войска НАТО) и в прилегающей Румынии, где НАТО строит большую базу", — отметил он. Во вторник российская Служба внешней разведки России передала информацию о намерениях властей Евросоюза ввести войска НАТО в Молдавию и их подготовке к высадке с целью давления на Приднестровье. По сведениям разведки, части НАТО концентрируются в Румынии вблизи молдавской границы, а в Одессу уже прибыли первые группы военнослужащих из Франции и Великобритании. В СВР подчеркнули, что вариант высадки в Молдавии неоднократно отрабатывался в ходе учений Североатлантического альянса в Румынии. Его реализация возможна после парламентских выборов в Молдавии, запланированных на 28 сентября. Поводом могут стать массовые протесты из-за фальсификаций результатов голосования, к которым причастны Брюссель и Кишинев. В таком случае по запросу президента Майи Санду в страну будут введены войска европейских государств, заявили в разведке.

