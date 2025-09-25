Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскрыли, где может начаться война после Украины - 25.09.2025
На Западе раскрыли, где может начаться война после Украины
На Западе раскрыли, где может начаться война после Украины - 25.09.2025, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, где может начаться война после Украины
После украинского конфликта боевые действия могут начаться в целом ряде регионов, написал на своей странице в социальной сети Х аналитик Алан Уотсон. | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T00:44+0300
2025-09-25T00:45+0300
00:44 25.09.2025 (обновлено: 00:45 25.09.2025)
 
На Западе раскрыли, где может начаться война после Украины

Уотсон: вскоре могут начаться войны в Арктике, Молдавии, на Балтике и Кавказе

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. После украинского конфликта боевые действия могут начаться в целом ряде регионов, написал на своей странице в социальной сети Х аналитик Алан Уотсон.
"Не ждите, что война против России закончится в ближайшее время. Вне Украины нарастает напряженность в Арктике, Балтийском и Черном морях, на Кавказе (Азербайджан, Армения, Грузия), а также в Молдавии (прибывают войска НАТО) и в прилегающей Румынии, где НАТО строит большую базу", — отметил он.
Во вторник российская Служба внешней разведки России передала информацию о намерениях властей Евросоюза ввести войска НАТО в Молдавию и их подготовке к высадке с целью давления на Приднестровье.
По сведениям разведки, части НАТО концентрируются в Румынии вблизи молдавской границы, а в Одессу уже прибыли первые группы военнослужащих из Франции и Великобритании.
В СВР подчеркнули, что вариант высадки в Молдавии неоднократно отрабатывался в ходе учений Североатлантического альянса в Румынии. Его реализация возможна после парламентских выборов в Молдавии, запланированных на 28 сентября. Поводом могут стать массовые протесты из-за фальсификаций результатов голосования, к которым причастны Брюссель и Кишинев. В таком случае по запросу президента Майи Санду в страну будут введены войска европейских государств, заявили в разведке.
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
В Финляндии спрогнозировали последствия войны России и НАТО
17 сентября, 03:48
 
Политика
 
 
