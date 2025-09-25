Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле заявили, что Россия готова участвовать в отказе от биооружия - 25.09.2025
В Кремле заявили, что Россия готова участвовать в отказе от биооружия
В Кремле заявили, что Россия готова участвовать в отказе от биооружия - 25.09.2025, ПРАЙМ
В Кремле заявили, что Россия готова участвовать в отказе от биооружия
Россия готова участвовать в процессе общего отказа от биологического оружия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T12:25+0300
2025-09-25T12:25+0300
энергетика
россия
дмитрий песков
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/16/856909949_0:174:3022:1874_1920x0_80_0_0_a7db86c9fc276f502f3dcf218b1196ac.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россия готова участвовать в процессе общего отказа от биологического оружия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, это очень важный призыв, и такой призыв можно приветствовать, и, разумеется, российская сторона готова участвовать в таком процессе отказа, общего отказа от биологического оружия", - сказал Песков журналистам. Ранее Трамп заявил, что мировому сообществу нужно полностью отказаться от разработки биологического оружия, последствия этого "невероятно опасны".
https://1prime.ru/20250924/peskov-862707918.html
рф
россия, дмитрий песков, рф
Энергетика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, РФ
12:25 25.09.2025
 
В Кремле заявили, что Россия готова участвовать в отказе от биооружия

Песков: РФ готова участвовать в процессе общего отказа от биологического оружия

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Московский Кремль.. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россия готова участвовать в процессе общего отказа от биологического оружия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, это очень важный призыв, и такой призыв можно приветствовать, и, разумеется, российская сторона готова участвовать в таком процессе отказа, общего отказа от биологического оружия", - сказал Песков журналистам.
Ранее Трамп заявил, что мировому сообществу нужно полностью отказаться от разработки биологического оружия, последствия этого "невероятно опасны".
