В Кремле заявили, что Россия готова участвовать в отказе от биооружия
В Кремле заявили, что Россия готова участвовать в отказе от биооружия - 25.09.2025
В Кремле заявили, что Россия готова участвовать в отказе от биооружия
Россия готова участвовать в процессе общего отказа от биологического оружия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 25.09.2025, ПРАЙМ
Песков: РФ готова участвовать в процессе общего отказа от биологического оружия
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россия готова участвовать в процессе общего отказа от биологического оружия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, это очень важный призыв, и такой призыв можно приветствовать, и, разумеется, российская сторона готова участвовать в таком процессе отказа, общего отказа от биологического оружия", - сказал Песков журналистам.
Ранее Трамп заявил, что мировому сообществу нужно полностью отказаться от разработки биологического оружия, последствия этого "невероятно опасны".
Песков предупредил Украину о последствиях отказов от переговоров