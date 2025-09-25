https://1prime.ru/20250925/kreml-862760646.html

В Кремле заявили, что Россия готова участвовать в отказе от биооружия

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россия готова участвовать в процессе общего отказа от биологического оружия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, это очень важный призыв, и такой призыв можно приветствовать, и, разумеется, российская сторона готова участвовать в таком процессе отказа, общего отказа от биологического оружия", - сказал Песков журналистам. Ранее Трамп заявил, что мировому сообществу нужно полностью отказаться от разработки биологического оружия, последствия этого "невероятно опасны".

