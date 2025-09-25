https://1prime.ru/20250925/krym-862756394.html

Глава Крыма рассказал о мерах в связи с перебоями с топливом в регионе

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе предпринимаются все необходимые меры в связи с перебоями топлива: в течение двух дней АЗС будут обеспечены необходимым объемом бензина марки АИ-95, в течение двух недель - АИ-92."Предпринимаются все необходимые меры. В течение двух дней планируется обеспечить автозаправочные станции необходимым объемом бензина марки АИ-95. В течение двух недель будет решен вопрос по наличию бензина марки АИ-92", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, перебои с топливом в Крыму "возникли в связи со снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России"."Нахожусь в прямом контакте с федеральными службами. Прошу крымчан и гостей Республики Крым набраться терпения", - отметил глава региона.

