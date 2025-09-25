Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Крыма рассказал о мерах в связи с перебоями с топливом в регионе - 25.09.2025
Глава Крыма рассказал о мерах в связи с перебоями с топливом в регионе
Глава Крыма рассказал о мерах в связи с перебоями с топливом в регионе - 25.09.2025, ПРАЙМ
Глава Крыма рассказал о мерах в связи с перебоями с топливом в регионе
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе предпринимаются все необходимые меры в связи с перебоями топлива: в течение двух дней АЗС будут обеспечены... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T10:36+0300
2025-09-25T10:47+0300
энергетика
крым
топливо
сергей аксенов
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе предпринимаются все необходимые меры в связи с перебоями топлива: в течение двух дней АЗС будут обеспечены необходимым объемом бензина марки АИ-95, в течение двух недель - АИ-92."Предпринимаются все необходимые меры. В течение двух дней планируется обеспечить автозаправочные станции необходимым объемом бензина марки АИ-95. В течение двух недель будет решен вопрос по наличию бензина марки АИ-92", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, перебои с топливом в Крыму "возникли в связи со снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России"."Нахожусь в прямом контакте с федеральными службами. Прошу крымчан и гостей Республики Крым набраться терпения", - отметил глава региона.
крым
крым, топливо, сергей аксенов
Энергетика, КРЫМ, топливо, Сергей Аксенов
10:36 25.09.2025 (обновлено: 10:47 25.09.2025)
 
Глава Крыма рассказал о мерах в связи с перебоями с топливом в регионе

Аксенов: в Крыму предпринимаются все необходимые меры в связи с перебоями топлива

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе предпринимаются все необходимые меры в связи с перебоями топлива: в течение двух дней АЗС будут обеспечены необходимым объемом бензина марки АИ-95, в течение двух недель - АИ-92.
"Предпринимаются все необходимые меры. В течение двух дней планируется обеспечить автозаправочные станции необходимым объемом бензина марки АИ-95. В течение двух недель будет решен вопрос по наличию бензина марки АИ-92", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, перебои с топливом в Крыму "возникли в связи со снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России".
"Нахожусь в прямом контакте с федеральными службами. Прошу крымчан и гостей Республики Крым набраться терпения", - отметил глава региона.
В России сформирован необходимый уровень запасов топлива
Вчера, 20:00
 
ЭнергетикаКРЫМтопливоСергей Аксенов
 
 
