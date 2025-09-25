https://1prime.ru/20250925/krym-862756664.html

Проблем с дизельным топливом в Крыму нет, заявил Аксенов

Проблем с дизельным топливом в Крыму нет, заявил Аксенов

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Проблем с дизельным топливом в Крыму нет, имеется весь необходимый объем, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "По дизельному топливу проблем нет, в наличии необходимый объем имеется", - сказал Аксенов, соответствующие видеокадры опубликованы в его Telegram-канале.

