Проблем с дизельным топливом в Крыму нет, заявил Аксенов - 25.09.2025
Проблем с дизельным топливом в Крыму нет, заявил Аксенов
Проблем с дизельным топливом в Крыму нет, заявил Аксенов - 25.09.2025, ПРАЙМ
Проблем с дизельным топливом в Крыму нет, заявил Аксенов
Проблем с дизельным топливом в Крыму нет, имеется весь необходимый объем, сообщил глава республики Сергей Аксенов. | 25.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Проблем с дизельным топливом в Крыму нет, имеется весь необходимый объем, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "По дизельному топливу проблем нет, в наличии необходимый объем имеется", - сказал Аксенов, соответствующие видеокадры опубликованы в его Telegram-канале.
крым, сергей аксенов, дизельное топливо
Энергетика, КРЫМ, Сергей Аксенов, дизельное топливо
10:46 25.09.2025
 
Проблем с дизельным топливом в Крыму нет, заявил Аксенов

Аксенов: в Крыму имеется весь необходимый объем дизельного топлива, с ним проблем нет

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочные пистолеты на заправочной станции
Заправочные пистолеты на заправочной станции. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Проблем с дизельным топливом в Крыму нет, имеется весь необходимый объем, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"По дизельному топливу проблем нет, в наличии необходимый объем имеется", - сказал Аксенов, соответствующие видеокадры опубликованы в его Telegram-канале.
Глава Крыма рассказал о мерах в связи с перебоями с топливом в регионе
Энергетика КРЫМ Сергей Аксенов дизельное топливо
 
 
