https://1prime.ru/20250925/krym-862756664.html
Проблем с дизельным топливом в Крыму нет, заявил Аксенов
Проблем с дизельным топливом в Крыму нет, заявил Аксенов - 25.09.2025, ПРАЙМ
Проблем с дизельным топливом в Крыму нет, заявил Аксенов
Проблем с дизельным топливом в Крыму нет, имеется весь необходимый объем, сообщил глава республики Сергей Аксенов. | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T10:46+0300
2025-09-25T10:46+0300
2025-09-25T10:46+0300
энергетика
крым
сергей аксенов
дизельное топливо
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/73/842207332_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e4ed4278463a67d7361fe40726b92150.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Проблем с дизельным топливом в Крыму нет, имеется весь необходимый объем, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "По дизельному топливу проблем нет, в наличии необходимый объем имеется", - сказал Аксенов, соответствующие видеокадры опубликованы в его Telegram-канале.
https://1prime.ru/20250925/krym-862756394.html
крым
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/73/842207332_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0fabe46352b8f1e3b46c6f26990c6818.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, сергей аксенов, дизельное топливо
Энергетика, КРЫМ, Сергей Аксенов, дизельное топливо
Проблем с дизельным топливом в Крыму нет, заявил Аксенов
Аксенов: в Крыму имеется весь необходимый объем дизельного топлива, с ним проблем нет