На Кубани в результате падения обломков БПЛА загорелось предприятие
2025-09-25T08:46+0300
КРАСНОДАР, 25 сен – ПРАЙМ. Предприятие загорелось на площади 50 "квадратов" из-за падения обломков БПЛА в Белореченском районе Кубани, пожар ликвидирован, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "Ночью 25 сентября фрагменты беспилотников упали в районе одного из крупных предприятий муниципалитета… В результате падения обломков на территории произошло возгорание на площади в 50 квадратных метров, его оперативно ликвидировали", - говорится в сообщении.
