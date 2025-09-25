Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Кубани в результате падения обломков БПЛА загорелось предприятие - 25.09.2025
На Кубани в результате падения обломков БПЛА загорелось предприятие
2025-09-25T08:46+0300
2025-09-25T08:46+0300
краснодарский край
кубань
происшествия
КРАСНОДАР, 25 сен – ПРАЙМ. Предприятие загорелось на площади 50 "квадратов" из-за падения обломков БПЛА в Белореченском районе Кубани, пожар ликвидирован, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "Ночью 25 сентября фрагменты беспилотников упали в районе одного из крупных предприятий муниципалитета… В результате падения обломков на территории произошло возгорание на площади в 50 квадратных метров, его оперативно ликвидировали", - говорится в сообщении.
краснодарский край
кубань
краснодарский край, кубань
Краснодарский край, КУБАНЬ, Происшествия
08:46 25.09.2025
 
На Кубани в результате падения обломков БПЛА загорелось предприятие

В Белореченском районе Кубани в результате падения обломков БПЛА загорелось предприятие

КРАСНОДАР, 25 сен – ПРАЙМ. Предприятие загорелось на площади 50 "квадратов" из-за падения обломков БПЛА в Белореченском районе Кубани, пожар ликвидирован, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"Ночью 25 сентября фрагменты беспилотников упали в районе одного из крупных предприятий муниципалитета… В результате падения обломков на территории произошло возгорание на площади в 50 квадратных метров, его оперативно ликвидировали", - говорится в сообщении.
В Новороссийске и Туапсе 16 человек пострадали от атак дронов ВСУ
Вчера, 20:30
 
ПроисшествияКраснодарский крайКУБАНЬ
 
 
Заголовок открываемого материала