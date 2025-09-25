https://1prime.ru/20250925/kuban-862753036.html

На Кубани в результате падения обломков БПЛА загорелось предприятие

краснодарский край

кубань

КРАСНОДАР, 25 сен – ПРАЙМ. Предприятие загорелось на площади 50 "квадратов" из-за падения обломков БПЛА в Белореченском районе Кубани, пожар ликвидирован, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "Ночью 25 сентября фрагменты беспилотников упали в районе одного из крупных предприятий муниципалитета… В результате падения обломков на территории произошло возгорание на площади в 50 квадратных метров, его оперативно ликвидировали", - говорится в сообщении.

