Банк России планирует выпуск новых 50-рублевой и 10-рублевой купюр
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ планирует выпуск новой 50-рублевой купюры в 2027 году и в 2028 году рассчитывает выпустить обновленную купюру в 10 рублей, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Банка России Сергей Белов. "Банкноты 10 и 50 рублей мы также будем обновлять. Единственное, что у нас немного сдвигаются сроки, потому что изменилась сама процедура выбора символов. Сейчас мы ориентируемся на 2027 год с банкнотой 50 рублей, и в 2028 году рассчитываем выпустить 10 рублей", - сказал он. ЦБ РФ в июне 2022 года представил первую обновленную 100-рублевую купюру, на лицевой стороне банкноты изображена Москва, на обратной - мемориал в Ржеве. В октябре 2023 года были представлены модернизированная купюра номиналом 5000 рублей, которая посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Одновременно с пятитысячной купюрой была представлена и банкнота в 1000 рублей, которая посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, но ее выпуск был приостановлен, так как изображенное на ней храмовое здание Казанского кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России устроил народное онлайн-голосование. Белов сообщил, что ЦБ сохраняет планы по выпуску модернизированной 1000-рублевой купюры до конца 2025 года. Зампред ЦБ также отметил, что регулятор начал работу над созданием новой банкноты номиналом 500 рублей, которая будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках. Уже 30 сентября Консультативный совет ЦБ выберет символы для онлайн-голосования для новой пятисотки.
россия, банки, финансы, банк россии, новые купюры
Экономика, РОССИЯ, Банки, Финансы, Банк России, новые купюры
11:48 25.09.2025
 
Банк России планирует выпуск новых 50-рублевой и 10-рублевой купюр

ЦБ планирует выпуск новой 50-рублевой купюры в 2027 году и 10-рублевой в 2028 году

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ планирует выпуск новой 50-рублевой купюры в 2027 году и в 2028 году рассчитывает выпустить обновленную купюру в 10 рублей, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Банка России Сергей Белов.
"Банкноты 10 и 50 рублей мы также будем обновлять. Единственное, что у нас немного сдвигаются сроки, потому что изменилась сама процедура выбора символов. Сейчас мы ориентируемся на 2027 год с банкнотой 50 рублей, и в 2028 году рассчитываем выпустить 10 рублей", - сказал он.
ЦБ РФ в июне 2022 года представил первую обновленную 100-рублевую купюру, на лицевой стороне банкноты изображена Москва, на обратной - мемориал в Ржеве.
В октябре 2023 года были представлены модернизированная купюра номиналом 5000 рублей, которая посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу.
Одновременно с пятитысячной купюрой была представлена и банкнота в 1000 рублей, которая посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, но ее выпуск был приостановлен, так как изображенное на ней храмовое здание Казанского кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России устроил народное онлайн-голосование.
Белов сообщил, что ЦБ сохраняет планы по выпуску модернизированной 1000-рублевой купюры до конца 2025 года.
Зампред ЦБ также отметил, что регулятор начал работу над созданием новой банкноты номиналом 500 рублей, которая будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках. Уже 30 сентября Консультативный совет ЦБ выберет символы для онлайн-голосования для новой пятисотки.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
