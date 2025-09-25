https://1prime.ru/20250925/kurs-862781121.html

Курс юаня вырос до 11,71 рубля

Курс юаня вырос до 11,71 рубля - 25.09.2025, ПРАЙМ

Курс юаня вырос до 11,71 рубля

Рубль по итогам торгов четверга снизился к юаню: китайская валюта завершила торги на отметке 11,71 рубля, следует из данных Московской биржи. | 25.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-25T20:02+0300

2025-09-25T20:02+0300

2025-09-25T20:02+0300

рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/84043/68/840436863_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c7c1054eb9cfc119a7562b7a84e2e87c.jpg

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга снизился к юаню: китайская валюта завершила торги на отметке 11,71 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 4 копейки - до 11,71 рубля.

https://1prime.ru/20250925/yuan-862760393.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок