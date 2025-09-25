https://1prime.ru/20250925/lavrov-862780957.html

Лавров назвал односторонние санкции угрозой для мировой экономики

Лавров назвал односторонние санкции угрозой для мировой экономики - 25.09.2025, ПРАЙМ

Лавров назвал односторонние санкции угрозой для мировой экономики

Односторонние санкции представляют серьезную угрозу для мировой экономики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 25.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-25T19:56+0300

2025-09-25T19:56+0300

2025-09-25T19:56+0300

мировая экономика

запад

ближний восток

газа

сергей лавров

оон

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0b/855669306_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2dc16ab8477c0448fcdce4c85ce6e0e.jpg

ООН, 25 сен - ПРАЙМ. Односторонние санкции представляют серьезную угрозу для мировой экономики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Односторонние экономические рестрикции, тарифные войны, прямой шантаж участников международной торговли, грубо нарушающие устав всемирной организации, не только бьют по наиболее уязвимым, незащищенным слоям населения, но и в целом представляют серьезную угрозу мировой экономике, в том числе путем фрагментации рынков и нарушения цепочек поставок", - сказал Лавров, выступая на заседании "Группы двадцати" в рамках недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. Он также отметил, что отказ от соблюдения принципов Устава ООН - "проявление неоколониальных амбиций", которое "ведет к росту глобальной нестабильности, множит региональные конфликты". В качестве примеров он привел "спровоцированный коллективным Западом кризис на Украине" и эскалацию на Ближнем Востоке, где гуманитарная катастрофа в Газе унесла жизни 65 тысяч человек.

https://1prime.ru/20250924/rossiya-862737408.html

запад

ближний восток

газа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, запад, ближний восток, газа, сергей лавров, оон, мид рф