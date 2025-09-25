Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров назвал односторонние санкции угрозой для мировой экономики - 25.09.2025, ПРАЙМ
Лавров назвал односторонние санкции угрозой для мировой экономики
Односторонние санкции представляют серьезную угрозу для мировой экономики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 25.09.2025, ПРАЙМ
ООН, 25 сен - ПРАЙМ. Односторонние санкции представляют серьезную угрозу для мировой экономики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Односторонние экономические рестрикции, тарифные войны, прямой шантаж участников международной торговли, грубо нарушающие устав всемирной организации, не только бьют по наиболее уязвимым, незащищенным слоям населения, но и в целом представляют серьезную угрозу мировой экономике, в том числе путем фрагментации рынков и нарушения цепочек поставок", - сказал Лавров, выступая на заседании "Группы двадцати" в рамках недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. Он также отметил, что отказ от соблюдения принципов Устава ООН - "проявление неоколониальных амбиций", которое "ведет к росту глобальной нестабильности, множит региональные конфликты". В качестве примеров он привел "спровоцированный коллективным Западом кризис на Украине" и эскалацию на Ближнем Востоке, где гуманитарная катастрофа в Газе унесла жизни 65 тысяч человек.
Лавров назвал односторонние санкции угрозой для мировой экономики

Лавров: односторонние санкции представляют серьезную угрозу для мировой экономики

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
ООН, 25 сен - ПРАЙМ. Односторонние санкции представляют серьезную угрозу для мировой экономики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Односторонние экономические рестрикции, тарифные войны, прямой шантаж участников международной торговли, грубо нарушающие устав всемирной организации, не только бьют по наиболее уязвимым, незащищенным слоям населения, но и в целом представляют серьезную угрозу мировой экономике, в том числе путем фрагментации рынков и нарушения цепочек поставок", - сказал Лавров, выступая на заседании "Группы двадцати" в рамках недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.
Он также отметил, что отказ от соблюдения принципов Устава ООН - "проявление неоколониальных амбиций", которое "ведет к росту глобальной нестабильности, множит региональные конфликты". В качестве примеров он привел "спровоцированный коллективным Западом кризис на Украине" и эскалацию на Ближнем Востоке, где гуманитарная катастрофа в Газе унесла жизни 65 тысяч человек.
