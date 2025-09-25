https://1prime.ru/20250925/lavrov-862780957.html
Лавров назвал односторонние санкции угрозой для мировой экономики
Лавров назвал односторонние санкции угрозой для мировой экономики - 25.09.2025, ПРАЙМ
Лавров назвал односторонние санкции угрозой для мировой экономики
Односторонние санкции представляют серьезную угрозу для мировой экономики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T19:56+0300
2025-09-25T19:56+0300
2025-09-25T19:56+0300
мировая экономика
запад
ближний восток
газа
сергей лавров
оон
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0b/855669306_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2dc16ab8477c0448fcdce4c85ce6e0e.jpg
ООН, 25 сен - ПРАЙМ. Односторонние санкции представляют серьезную угрозу для мировой экономики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Односторонние экономические рестрикции, тарифные войны, прямой шантаж участников международной торговли, грубо нарушающие устав всемирной организации, не только бьют по наиболее уязвимым, незащищенным слоям населения, но и в целом представляют серьезную угрозу мировой экономике, в том числе путем фрагментации рынков и нарушения цепочек поставок", - сказал Лавров, выступая на заседании "Группы двадцати" в рамках недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. Он также отметил, что отказ от соблюдения принципов Устава ООН - "проявление неоколониальных амбиций", которое "ведет к росту глобальной нестабильности, множит региональные конфликты". В качестве примеров он привел "спровоцированный коллективным Западом кризис на Украине" и эскалацию на Ближнем Востоке, где гуманитарная катастрофа в Газе унесла жизни 65 тысяч человек.
https://1prime.ru/20250924/rossiya-862737408.html
запад
ближний восток
газа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0b/855669306_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8176079771d83f61bbb750c04fb8ce30.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, запад, ближний восток, газа, сергей лавров, оон, мид рф
Мировая экономика, ЗАПАД, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Газа, Сергей Лавров, ООН, МИД РФ
Лавров назвал односторонние санкции угрозой для мировой экономики
Лавров: односторонние санкции представляют серьезную угрозу для мировой экономики