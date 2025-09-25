https://1prime.ru/20250925/likhachev-862776832.html
Лихачев рассказал о росте выручки "Росатома" за три года
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Выручка "Росатома" за три года выросла в 2-2,5 раза за счет новых направлений, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. В четверг президент России Владимир Путин приехал на Глобальный атомный форум, который проходит на ВДНХ в Москве. Вместе с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, зарубежными лидерами, также прибывшими на форум, и представителями отрасли ряда стран, Путин посетил музей "Атом", где для гостей провел экскурсию глава "Росатома" Алексей Лихачев. "У нас рост выручки по новым продуктам за последние три года кратный – где-то в 2-2,5 раза мы выросли за счет новых направлений", - рассказал Лихачев. При этом, как отметил глава "Росатома", работают и традиционные направления. Также Лихачев рассказал, что за последние 10-15 лет "Росатому" было передано много других полномочий, которые напрямую или косвенно связаны с энергетическими атомными знаниями – начиная с атомного ледокольного флота, заканчивая реализацией энергетических проектов в космосе. "Мы этим очень гордимся – тем, что мы стали частью технологического суверенитета нашей страны. И эти посевы, эти брошенные зерна очень востребованы в период санкций", - сказал Лихачев. Выставочную экспозицию осмотрели президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами, заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев. Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.
