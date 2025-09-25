https://1prime.ru/20250925/likhachev-862779044.html

Лихачев поблагодарил Путина за поддержку атомной отрасли

Лихачев поблагодарил Путина за поддержку атомной отрасли - 25.09.2025, ПРАЙМ

Лихачев поблагодарил Путина за поддержку атомной отрасли

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку атомной отрасли. | 25.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-25T19:03+0300

2025-09-25T19:03+0300

2025-09-25T19:03+0300

россия

иран

москва

рф

владимир путин

алексей лихачев

рафаэль гросси

росатом

магатэ

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/19/862772990_0:298:3111:2048_1920x0_80_0_0_960076ea88bf51a6328d5f69cdae1c00.jpg

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку атомной отрасли. В четверг Путин приехал на Глобальный атомный форум, который проходит на ВДНХ в Москве. Вместе с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, зарубежными лидерами, также прибывшими на форум, и представителями отрасли ряда стран, Путин посетил музей "Атом", где для гостей провел экскурсию глава "Росатома". "Очень сложные были 1990-е годы, когда разваливался Советский Союз, и наиболее больно это ударило именно по атомной промышленности, по закрытым атомным городам, по атомному оружейному комплексу. Было давление на страну, чтобы закрыть атомную энергетику – за это обещали деньги", - рассказал Лихачев гостям. Однако, по как отметил глава госкорпорации, руководство страны не допустило закрытия и приватизации энергетического комплекса. "И вот в этом кругу хочу выразить огромные слова благодарности Владимиру Владимировичу Путину. Он был избран 26 марта на пост президента РФ в 2000 году. И уже 30 марта, до инаугурации, приехал, чтобы провести в наших городах первые совещания о перезагрузке и атомного оружейного, и атомного энергетического блока", - сказал Лихачев. А в 2007 году было принято историческое решение по созданию госкорпорации "Росатом", добавил он. Выставочную экспозицию вместе с Путиным осмотрели президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами, заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев. Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.

https://1prime.ru/20250925/atom-862775695.html

иран

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, иран, москва, рф, владимир путин, алексей лихачев, рафаэль гросси, росатом, магатэ