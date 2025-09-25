https://1prime.ru/20250925/likhachev-862786136.html

География провокаций Киева против АЭС расширяется, заявил Лихачев

россия

киев

алексей лихачев

росатом

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. География провокаций Киева против российских АЭС в последние недели расширяется, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "Последние недели особенно расширяется география этих провокаций", - сказал Лихачев журналисту "России 1" Павлу Зарубину."Я думаю, что это своеобразный ответ на нашу активную работу с МАГАТЭ, с нашими партнерами, в том числе в Европе, в атомной энергетике", - добавил глава "Росатома".По словам Лихачева, закономерности совершенно очевидны. "После генконференции МАГАТЭ, после наших активных международных встреч за последние дни эта активность явно возросла", - отметил он.В четверг губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинский беспилотник совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове, при падении он зацепил одно из строений на территории строящейся станции, угрозы возгорания нет."Росатом" 12 сентября сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал здание действующего энергоблока №3 Смоленской АЭС. Беспилотник был подавлен техническими средствами и сдетонировал рядом с вентиляционной трубой реакторного отделения блока №3. Произошедшее не повлияло на работу Смоленской АЭС, все три ее энергоблока работают в штатном режиме, радиационный фон в норме, подчеркивал "Росатом".Российская атомная госкорпорация тогда напомнила, что это не первый случай попытки удара беспилотниками ВСУ по основным сооружениям российских АЭС за последнее время. Двадцать четвертого августа на Курской АЭС силы ПВО сбили боевой беспилотник ВСУ, при падении он сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор и временно снижалась мощность станции. Кроме того, ФСБ и Минобороны РФ 17 июля сообщили, что российские средства радиоэлектронной борьбы сорвали террористическую атаку украинского беспилотника на Смоленскую АЭС, он был подавлен в районе третьего энергоблока.

киев

