Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
География провокаций Киева против АЭС расширяется, заявил Лихачев - 25.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250925/likhachev-862786136.html
География провокаций Киева против АЭС расширяется, заявил Лихачев
География провокаций Киева против АЭС расширяется, заявил Лихачев - 25.09.2025, ПРАЙМ
География провокаций Киева против АЭС расширяется, заявил Лихачев
География провокаций Киева против российских АЭС в последние недели расширяется, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T22:04+0300
2025-09-25T22:05+0300
россия
киев
алексей лихачев
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/861011792_0:29:3841:2189_1920x0_80_0_0_cd49ab4cc3f201eaafa38685bea2c468.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. География провокаций Киева против российских АЭС в последние недели расширяется, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "Последние недели особенно расширяется география этих провокаций", - сказал Лихачев журналисту "России 1" Павлу Зарубину."Я думаю, что это своеобразный ответ на нашу активную работу с МАГАТЭ, с нашими партнерами, в том числе в Европе, в атомной энергетике", - добавил глава "Росатома".По словам Лихачева, закономерности совершенно очевидны. "После генконференции МАГАТЭ, после наших активных международных встреч за последние дни эта активность явно возросла", - отметил он.В четверг губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинский беспилотник совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове, при падении он зацепил одно из строений на территории строящейся станции, угрозы возгорания нет."Росатом" 12 сентября сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал здание действующего энергоблока №3 Смоленской АЭС. Беспилотник был подавлен техническими средствами и сдетонировал рядом с вентиляционной трубой реакторного отделения блока №3. Произошедшее не повлияло на работу Смоленской АЭС, все три ее энергоблока работают в штатном режиме, радиационный фон в норме, подчеркивал "Росатом".Российская атомная госкорпорация тогда напомнила, что это не первый случай попытки удара беспилотниками ВСУ по основным сооружениям российских АЭС за последнее время. Двадцать четвертого августа на Курской АЭС силы ПВО сбили боевой беспилотник ВСУ, при падении он сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор и временно снижалась мощность станции. Кроме того, ФСБ и Минобороны РФ 17 июля сообщили, что российские средства радиоэлектронной борьбы сорвали террористическую атаку украинского беспилотника на Смоленскую АЭС, он был подавлен в районе третьего энергоблока.
https://1prime.ru/20250925/aes-862767935.html
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/861011792_207:0:3620:2560_1920x0_80_0_0_084eb045570b904d039fe1aa1ebcaf49.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, киев, алексей лихачев, росатом
РОССИЯ, Киев, Алексей Лихачев, Росатом
22:04 25.09.2025 (обновлено: 22:05 25.09.2025)
 
География провокаций Киева против АЭС расширяется, заявил Лихачев

Лихачев: география провокаций Киева против российских АЭС в последние недели расширяется

© РИА Новости . Рамиль СитдиковАлексей Лихачев
Алексей Лихачев - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Алексей Лихачев. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. География провокаций Киева против российских АЭС в последние недели расширяется, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Последние недели особенно расширяется география этих провокаций", - сказал Лихачев журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
"Я думаю, что это своеобразный ответ на нашу активную работу с МАГАТЭ, с нашими партнерами, в том числе в Европе, в атомной энергетике", - добавил глава "Росатома".
По словам Лихачева, закономерности совершенно очевидны. "После генконференции МАГАТЭ, после наших активных международных встреч за последние дни эта активность явно возросла", - отметил он.
В четверг губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинский беспилотник совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове, при падении он зацепил одно из строений на территории строящейся станции, угрозы возгорания нет.
"Росатом" 12 сентября сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал здание действующего энергоблока №3 Смоленской АЭС. Беспилотник был подавлен техническими средствами и сдетонировал рядом с вентиляционной трубой реакторного отделения блока №3. Произошедшее не повлияло на работу Смоленской АЭС, все три ее энергоблока работают в штатном режиме, радиационный фон в норме, подчеркивал "Росатом".
Российская атомная госкорпорация тогда напомнила, что это не первый случай попытки удара беспилотниками ВСУ по основным сооружениям российских АЭС за последнее время. Двадцать четвертого августа на Курской АЭС силы ПВО сбили боевой беспилотник ВСУ, при падении он сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор и временно снижалась мощность станции. Кроме того, ФСБ и Минобороны РФ 17 июля сообщили, что российские средства радиоэлектронной борьбы сорвали террористическую атаку украинского беспилотника на Смоленскую АЭС, он был подавлен в районе третьего энергоблока.
Александр Хинштейн на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025 - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Хинштейн рассказал о ситуации на Курской АЭС-2 после попытки атаки БПЛА
15:06
 
РОССИЯКиевАлексей ЛихачевРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала