Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву
2025-09-25T10:35+0300
МИНСК, 25 сен - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву, сообщило госагентство Белта. "Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Во второй половине дня 25 сентября в Москве глава государства примет участие в Глобальном атомном форуме, который проходит под девизом "От нового технологического уклада - к новому мировоззрению". Это центральное событие "Мировой атомной недели", которая проводится впервые и приурочена к 80-летию атомной промышленности России", - говорится в сообщении. Лукашенко 25-26 сентября совершит рабочий визит в Российскую Федерацию, запланирована встреча с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщила в среду пресс-служба главы белорусского государства. Глава белорусского государства примет участие в Глобальном атомном форуме, который пройдет под девизом "От нового технологического уклада - к новому мировоззрению".
МИНСК, 25 сен - ПРАЙМ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву, сообщило госагентство Белта
"Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Во второй половине дня 25 сентября в Москве глава государства примет участие в Глобальном атомном форуме, который проходит под девизом "От нового технологического уклада - к новому мировоззрению". Это центральное событие "Мировой атомной недели", которая проводится впервые и приурочена к 80-летию атомной промышленности России", - говорится в сообщении.
Лукашенко 25-26 сентября совершит рабочий визит в Российскую Федерацию, запланирована встреча с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщила в среду пресс-служба главы белорусского государства. Глава белорусского государства примет участие в Глобальном атомном форуме, который пройдет под девизом "От нового технологического уклада - к новому мировоззрению".
