Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву - 25.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250925/lukashenko-862756266.html
Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву
Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву - 25.09.2025, ПРАЙМ
Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву, сообщило госагентство Белта. | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T10:35+0300
2025-09-25T10:35+0300
политика
россия
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/1b/858961004_0:0:3068:1726_1920x0_80_0_0_7ed1a0100a5014235212690a7fa8ebaa.jpg
МИНСК, 25 сен - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву, сообщило госагентство Белта. "Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Во второй половине дня 25 сентября в Москве глава государства примет участие в Глобальном атомном форуме, который проходит под девизом "От нового технологического уклада - к новому мировоззрению". Это центральное событие "Мировой атомной недели", которая проводится впервые и приурочена к 80-летию атомной промышленности России", - говорится в сообщении. Лукашенко 25-26 сентября совершит рабочий визит в Российскую Федерацию, запланирована встреча с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщила в среду пресс-служба главы белорусского государства. Глава белорусского государства примет участие в Глобальном атомном форуме, который пройдет под девизом "От нового технологического уклада - к новому мировоззрению".
https://1prime.ru/20250915/lukashenko-862291810.html
белоруссия
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/1b/858961004_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_97671d55d8faf45b4ca7d46d502e5ee2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, москва
Политика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, Владимир Путин, МОСКВА
10:35 25.09.2025
 
Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву

Президент Белоруссии Лукашенко направился в Москву с рабочим визитом

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВысший Евразийский экономический совет в Минске
Высший Евразийский экономический совет в Минске - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Высший Евразийский экономический совет в Минске. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 25 сен - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву, сообщило госагентство Белта.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Во второй половине дня 25 сентября в Москве глава государства примет участие в Глобальном атомном форуме, который проходит под девизом "От нового технологического уклада - к новому мировоззрению". Это центральное событие "Мировой атомной недели", которая проводится впервые и приурочена к 80-летию атомной промышленности России", - говорится в сообщении.
Лукашенко 25-26 сентября совершит рабочий визит в Российскую Федерацию, запланирована встреча с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщила в среду пресс-служба главы белорусского государства. Глава белорусского государства примет участие в Глобальном атомном форуме, который пройдет под девизом "От нового технологического уклада - к новому мировоззрению".
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Лукашенко высказался об альтернативах мирным переговорам по Украине
15 сентября, 10:27
 
ПолитикаРОССИЯБЕЛОРУССИЯАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала