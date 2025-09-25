https://1prime.ru/20250925/lukashenko-862756266.html

25.09.2025

МИНСК, 25 сен - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву, сообщило госагентство Белта. "Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Во второй половине дня 25 сентября в Москве глава государства примет участие в Глобальном атомном форуме, который проходит под девизом "От нового технологического уклада - к новому мировоззрению". Это центральное событие "Мировой атомной недели", которая проводится впервые и приурочена к 80-летию атомной промышленности России", - говорится в сообщении. Лукашенко 25-26 сентября совершит рабочий визит в Российскую Федерацию, запланирована встреча с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщила в среду пресс-служба главы белорусского государства. Глава белорусского государства примет участие в Глобальном атомном форуме, который пройдет под девизом "От нового технологического уклада - к новому мировоззрению".

