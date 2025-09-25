Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лукашенко отметил открытость России в предоставлении технологий партнерам - 25.09.2025
Лукашенко отметил открытость России в предоставлении технологий партнерам
2025-09-25T17:45+0300
2025-09-25T18:22+0300
энергетика
россия
технологии
белоруссия
александр лукашенко
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россия, в отличие от ряда других государств, открыто делится новыми технологиями с партнерами, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "С подачи России мы говорим о мирном атоме. Мы собрались на форум, где Россия делится своим опытом. Назовите еще другие страны, которые обладают подобными технологиями и которые вот так открыто, честно завили бы: "Приходите, смотрите". Самые передовые технологии, которыми в открытую не делятся, поверьте мне, опытному политику", - сказал Лукашенко в четверг в ходе Глобального атомного форума."И я знаю практически все страны, которые занимаются подобными вещами. В некоторых бывал. Но вот так в открытую, в сложные времена, заявить: "Приходите, мы будем с вами сотрудничать. И мы вас научим". Такой страны (помимо России – ред.), я не знаю", - подчеркнул Лукашенко. Он добавил, что у России от партнеров нет секретов "в самой секретной отрасли".
белоруссия
россия, технологии, белоруссия, александр лукашенко
Энергетика, РОССИЯ, Технологии, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко
17:45 25.09.2025 (обновлено: 18:22 25.09.2025)
 
Лукашенко отметил открытость России в предоставлении технологий партнерам

Лукашенко: РФ, в отличие от ряда других стран, открыто делится новыми технологиями

© РИА Новости . POOL/Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и президент Белоруссии Александром Лукашенко
Президент Владимир Путин и президент Белоруссии Александром Лукашенко
Президент Владимир Путин и президент Белоруссии Александром Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости . POOL/Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россия, в отличие от ряда других государств, открыто делится новыми технологиями с партнерами, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"С подачи России мы говорим о мирном атоме. Мы собрались на форум, где Россия делится своим опытом. Назовите еще другие страны, которые обладают подобными технологиями и которые вот так открыто, честно завили бы: "Приходите, смотрите". Самые передовые технологии, которыми в открытую не делятся, поверьте мне, опытному политику", - сказал Лукашенко в четверг в ходе Глобального атомного форума.
"И я знаю практически все страны, которые занимаются подобными вещами. В некоторых бывал. Но вот так в открытую, в сложные времена, заявить: "Приходите, мы будем с вами сотрудничать. И мы вас научим". Такой страны (помимо России – ред.), я не знаю", - подчеркнул Лукашенко. Он добавил, что у России от партнеров нет секретов "в самой секретной отрасли".
