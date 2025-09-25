https://1prime.ru/20250925/lukashenko-862775323.html
Лукашенко отметил открытость России в предоставлении технологий партнерам
Лукашенко отметил открытость России в предоставлении технологий партнерам
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россия, в отличие от ряда других государств, открыто делится новыми технологиями с партнерами, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "С подачи России мы говорим о мирном атоме. Мы собрались на форум, где Россия делится своим опытом. Назовите еще другие страны, которые обладают подобными технологиями и которые вот так открыто, честно завили бы: "Приходите, смотрите". Самые передовые технологии, которыми в открытую не делятся, поверьте мне, опытному политику", - сказал Лукашенко в четверг в ходе Глобального атомного форума."И я знаю практически все страны, которые занимаются подобными вещами. В некоторых бывал. Но вот так в открытую, в сложные времена, заявить: "Приходите, мы будем с вами сотрудничать. И мы вас научим". Такой страны (помимо России – ред.), я не знаю", - подчеркнул Лукашенко. Он добавил, что у России от партнеров нет секретов "в самой секретной отрасли".
