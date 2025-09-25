https://1prime.ru/20250925/lukashenko-862775580.html

Лукашенко назвал выгоды сотрудничества с Россией в атомной энергетике

Лукашенко назвал выгоды сотрудничества с Россией в атомной энергетике - 25.09.2025, ПРАЙМ

Лукашенко назвал выгоды сотрудничества с Россией в атомной энергетике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с Россией выгодно сотрудничать в сфере атомной энергетики, она строит современные АЭС, дает кредит. | 25.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-25T17:55+0300

2025-09-25T17:55+0300

2025-09-25T17:55+0300

энергетика

россия

белоруссия

александр лукашенко

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/1b/858961004_0:0:3068:1726_1920x0_80_0_0_7ed1a0100a5014235212690a7fa8ebaa.jpg

МОСКВА, 25 сен – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с Россией выгодно сотрудничать в сфере атомной энергетики, она строит современные АЭС, дает кредит. "У России сегодня нет секретов в самой секретной (атомной – ред.) отрасли. Я это говорю не потому, что Россия – "старший брат", не потому, что мы с Владимиром Владимировичем (Путиным, президентом России – ред.) друзья… Попробуйте опровергнуть мой тезис: Россия открывает самую секретную сферу. И больше всего это было продемонстрировано на Беларуси", - сказал Лукашенко в четверг в ходе Глобального атомного форума в Москве. Президент обратил внимание, что в Белоруссии построена современная АЭС благодаря России. "Прийти в другую страну, сказать: "Мы вам построим, вот вам кредит, мы построим самую современную, в некоторых направлениях опытную станцию… да еще с вашими строителями". Спасибо президенту, он сказал: "Мы научим вас строить атомные станции, и вы вместе по всему миру будете с нами строить атомные станции". Мы вместе создали атомную станцию, реализовав самый продвинутый проект", - рассказал Лукашенко о выгодах сотрудничества с РФ.

https://1prime.ru/20250925/putin-862773757.html

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, белоруссия, александр лукашенко