Лукашенко назвал выгоды сотрудничества с Россией в атомной энергетике - 25.09.2025
Лукашенко назвал выгоды сотрудничества с Россией в атомной энергетике
2025-09-25T17:55+0300
2025-09-25T17:55+0300
энергетика
россия
белоруссия
александр лукашенко
МОСКВА, 25 сен – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с Россией выгодно сотрудничать в сфере атомной энергетики, она строит современные АЭС, дает кредит. "У России сегодня нет секретов в самой секретной (атомной – ред.) отрасли. Я это говорю не потому, что Россия – "старший брат", не потому, что мы с Владимиром Владимировичем (Путиным, президентом России – ред.) друзья… Попробуйте опровергнуть мой тезис: Россия открывает самую секретную сферу. И больше всего это было продемонстрировано на Беларуси", - сказал Лукашенко в четверг в ходе Глобального атомного форума в Москве. Президент обратил внимание, что в Белоруссии построена современная АЭС благодаря России. "Прийти в другую страну, сказать: "Мы вам построим, вот вам кредит, мы построим самую современную, в некоторых направлениях опытную станцию… да еще с вашими строителями". Спасибо президенту, он сказал: "Мы научим вас строить атомные станции, и вы вместе по всему миру будете с нами строить атомные станции". Мы вместе создали атомную станцию, реализовав самый продвинутый проект", - рассказал Лукашенко о выгодах сотрудничества с РФ.
белоруссия
россия, белоруссия, александр лукашенко
Энергетика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко
17:55 25.09.2025
 
Лукашенко назвал выгоды сотрудничества с Россией в атомной энергетике

Лукашенко: с РФ выгодно сотрудничать в атомной сфере, она строит АЭС, дает кредит

© РИА Новости . Сергей Бобылев
Высший Евразийский экономический совет в Минске
Высший Евразийский экономический совет в Минске. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 сен – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с Россией выгодно сотрудничать в сфере атомной энергетики, она строит современные АЭС, дает кредит.
"У России сегодня нет секретов в самой секретной (атомной – ред.) отрасли. Я это говорю не потому, что Россия – "старший брат", не потому, что мы с Владимиром Владимировичем (Путиным, президентом России – ред.) друзья… Попробуйте опровергнуть мой тезис: Россия открывает самую секретную сферу. И больше всего это было продемонстрировано на Беларуси", - сказал Лукашенко в четверг в ходе Глобального атомного форума в Москве.
Президент обратил внимание, что в Белоруссии построена современная АЭС благодаря России. "Прийти в другую страну, сказать: "Мы вам построим, вот вам кредит, мы построим самую современную, в некоторых направлениях опытную станцию… да еще с вашими строителями". Спасибо президенту, он сказал: "Мы научим вас строить атомные станции, и вы вместе по всему миру будете с нами строить атомные станции". Мы вместе создали атомную станцию, реализовав самый продвинутый проект", - рассказал Лукашенко о выгодах сотрудничества с РФ.
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Путин отметил компетентность России во всей цепочке создания АЭС
17:22
17:22
 
Энергетика РОССИЯ БЕЛОРУССИЯ Александр Лукашенко
 
 
