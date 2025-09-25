Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мантуров рассказал о работе по построению технологического облика ОПК РФ - 25.09.2025
Мантуров рассказал о работе по построению технологического облика ОПК РФ
2025-09-25T14:15+0300
2025-09-25T14:15+0300
денис мантуров
промышленность
россия
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Работа по построению нового технологического облика оборонно-промышленного комплекса России уже ведётся, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. На совещании с предприятиями ОПК Мантуров обратил внимание на необходимость продолжать цифровизацию и развитие производственной и сервисной инфраструктуры, включая обновление полигонной базы, а также формировать заделы в части инновационных стратегических материалов. ​"Совокупно это является основой построения нового технологического облика оборонно-промышленного комплекса. По всем обозначенным и многим другим направлениям работа уже ведется", - сказал Мантуров.
денис мантуров, промышленность, россия
Денис Мантуров, Промышленность, РОССИЯ
Мантуров рассказал о работе по построению технологического облика ОПК РФ

Мантуров: работа по построению нового технологического облика ОПК России уже ведется

© РИА Новости . Сергей Бобылев
© РИА Новости . Сергей Бобылев
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Работа по построению нового технологического облика оборонно-промышленного комплекса России уже ведётся, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
На совещании с предприятиями ОПК Мантуров обратил внимание на необходимость продолжать цифровизацию и развитие производственной и сервисной инфраструктуры, включая обновление полигонной базы, а также формировать заделы в части инновационных стратегических материалов.
​"Совокупно это является основой построения нового технологического облика оборонно-промышленного комплекса. По всем обозначенным и многим другим направлениям работа уже ведется", - сказал Мантуров.
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Мантуров рассказал о компенсациях отечественным производителям электроники
22 сентября, 13:22
22 сентября, 13:22
 
Денис МантуровПромышленностьРОССИЯ
 
 
Заголовок открываемого материала