https://1prime.ru/20250925/med-862753215.html
Стоимость меди растет утром в четверг
Стоимость меди растет утром в четверг - 25.09.2025, ПРАЙМ
Стоимость меди растет утром в четверг
Стоимость меди растет в четверг утром третью торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T08:52+0300
2025-09-25T08:52+0300
2025-09-25T08:52+0300
экономика
медь
торги
рынок
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/01/841360135_0:236:2400:1586_1920x0_80_0_0_2edb825e48152c44c9275365c66454a1.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в четверг утром третью торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.44 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,92% - до 4,858 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). За два предыдущих торговых дня цена на медь поднялась на 4%. А на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 3,63% - до 10 336,5 доллара, алюминия - на 0,51%, до 2 651,5 доллара, стоимость цинка - на 1,71%, до 2 938 долларов. В четверг министерство торговли США опубликует окончательные данные по ВВП страны во втором квартале. Согласно второй, промежуточной оценке, показатель вырос на 3,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), предварительная оценка предполагала увеличение экономики страны на 3%. Данные по экономическому состоянию США могут отражаться на курсе доллара, динамика которого оказывает влияние на спрос на медь со стороны держателей других валют.
https://1prime.ru/20250925/zoloto-862752910.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/01/841360135_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_b1356bcec953d3b2ee209215be26f7d5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
медь, торги, рынок, сша
Экономика, медь, Торги, Рынок, США
Стоимость меди растет утром в четверг
Медь продолжает дорожать в четверг утром третью торговую сессию подряд
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в четверг утром третью торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.44 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,92% - до 4,858 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). За два предыдущих торговых дня цена на медь поднялась на 4%.
А на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 3,63% - до 10 336,5 доллара, алюминия - на 0,51%, до 2 651,5 доллара, стоимость цинка - на 1,71%, до 2 938 долларов.
В четверг министерство торговли США опубликует окончательные данные по ВВП страны во втором квартале. Согласно второй, промежуточной оценке, показатель вырос на 3,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), предварительная оценка предполагала увеличение экономики страны на 3%.
Данные по экономическому состоянию США могут отражаться на курсе доллара, динамика которого оказывает влияние на спрос на медь со стороны держателей других валют.
Золото дешевеет в четверг утром