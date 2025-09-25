https://1prime.ru/20250925/med-862753215.html

Стоимость меди растет утром в четверг

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в четверг утром третью торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.44 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,92% - до 4,858 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). За два предыдущих торговых дня цена на медь поднялась на 4%. А на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 3,63% - до 10 336,5 доллара, алюминия - на 0,51%, до 2 651,5 доллара, стоимость цинка - на 1,71%, до 2 938 долларов. В четверг министерство торговли США опубликует окончательные данные по ВВП страны во втором квартале. Согласно второй, промежуточной оценке, показатель вырос на 3,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), предварительная оценка предполагала увеличение экономики страны на 3%. Данные по экономическому состоянию США могут отражаться на курсе доллара, динамика которого оказывает влияние на спрос на медь со стороны держателей других валют.

