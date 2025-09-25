Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость меди растет утром в четверг - 25.09.2025, ПРАЙМ
Стоимость меди растет утром в четверг
Стоимость меди растет утром в четверг - 25.09.2025, ПРАЙМ
Стоимость меди растет утром в четверг
Стоимость меди растет в четверг утром третью торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T08:52+0300
2025-09-25T08:52+0300
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в четверг утром третью торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.44 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,92% - до 4,858 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). За два предыдущих торговых дня цена на медь поднялась на 4%. А на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 3,63% - до 10 336,5 доллара, алюминия - на 0,51%, до 2 651,5 доллара, стоимость цинка - на 1,71%, до 2 938 долларов. В четверг министерство торговли США опубликует окончательные данные по ВВП страны во втором квартале. Согласно второй, промежуточной оценке, показатель вырос на 3,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), предварительная оценка предполагала увеличение экономики страны на 3%. Данные по экономическому состоянию США могут отражаться на курсе доллара, динамика которого оказывает влияние на спрос на медь со стороны держателей других валют.
медь, торги, рынок, сша
Экономика, медь, Торги, Рынок, США
08:52 25.09.2025
 
Стоимость меди растет утром в четверг

Медь продолжает дорожать в четверг утром третью торговую сессию подряд

© Unsplash/Ra DragonМедь
Медь
Медь. Архивное фото
© Unsplash/Ra Dragon
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в четверг утром третью торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.44 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,92% - до 4,858 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). За два предыдущих торговых дня цена на медь поднялась на 4%.
А на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 3,63% - до 10 336,5 доллара, алюминия - на 0,51%, до 2 651,5 доллара, стоимость цинка - на 1,71%, до 2 938 долларов.
В четверг министерство торговли США опубликует окончательные данные по ВВП страны во втором квартале. Согласно второй, промежуточной оценке, показатель вырос на 3,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), предварительная оценка предполагала увеличение экономики страны на 3%.
Данные по экономическому состоянию США могут отражаться на курсе доллара, динамика которого оказывает влияние на спрос на медь со стороны держателей других валют.
Золото дешевеет в четверг утром
