Почему Россия не ищет "металл будущего", цены на который разгоняет Китай

МОСКВА, 25 сен – ПРАЙМ. Цифры по добыче редкоземельных металлов впечатляют: Китай обеспечивает около 70% их мировой добычи и более 90% мощностей по их переработке. Он производит 92% мировых магнитов из неодима-железа-бора (NdFeB), которые используются в различных областях — от подводных лодок до электромобилей Tesla. Кроме того, Китай ведёт активное сотрудничество со странами Африки путём инвестиций в инфраструктурные проекты по переработке, а также в порты и железные дороги, в отличие от США, действия которых разрознены и не носят системного характера в решении ключевых вопросов в сфере добычи и переработки полезных ископаемых.В таких странах, как Демократическая Республика Конго, Чили, Индонезия, действия Китая направлены на создание устойчивых механизмов партнёрства путём передачи технологий, финансирования и пр., что не только укрепляет взаимоотношения стран, но и создаёт устойчивые экономические связи и формирует общие цепочки создания добавленной стоимости.Всё это создаёт предпосылки для дальнейшего роста цен на мировом рынке, так как Китай не только стал крупнейшим центром добычи редкоземельных металлов, но и формирует глобальные цепочки создания ценности по данным продуктам путём кооперационных соглашений с развивающимися странами Африки и Латинской Америки.Россия входит в пятёрку стран по запасам редкоземельных металлов (11 месторождений с редкоземельными металлами), однако добыча их в нашей стране находится на невысоком уровне (шесть из одиннадцати месторождений не осваиваются) — порядка 2% от мировой добычи. Это связано в первую очередь со сложностью их добычи: крупнейшие месторождения редкоземельных металлов находятся в труднодоступных районах Крайнего Севера со сложными погодными условиями и непроработанной логистикой; структура добываемых руд характеризуется невысоким содержанием ценных металлов и смешением минералов с разными технологическими свойствами, что ставит дополнительную задачу по их обогащению.Переработкой редкоземельных металлов занимается Соликамский магниевый завод (СМЗ), чьи производственные мощности не справляются даже с такой небольшой добычей. Поэтому, в основном, сырьё отправляется на экспорт. Для увеличения добычи и переработки редкоземельных металлов необходимы крупные инвестиции в строительство новых заводов, что позволит увеличить производство данной продукции хотя бы до 50 тыс. тонн и, соответственно, сократить уровень импорта.Дополнительно необходима доразведка данных металлов в Арктической зоне, что, по прогнозам специалистов, сможет вывести Россию в лидеры по мировым запасам редкоземельных металлов.Автор - Екатерина Авдеева, доктор экономических наук, профессор кафедры корпоративной экономики Президентской академии
МОСКВА, 25 сен – ПРАЙМ. Цифры по добыче редкоземельных металлов впечатляют: Китай обеспечивает около 70% их мировой добычи и более 90% мощностей по их переработке. Он производит 92% мировых магнитов из неодима-железа-бора (NdFeB), которые используются в различных областях — от подводных лодок до электромобилей Tesla. Кроме того, Китай ведёт активное сотрудничество со странами Африки путём инвестиций в инфраструктурные проекты по переработке, а также в порты и железные дороги, в отличие от США, действия которых разрознены и не носят системного характера в решении ключевых вопросов в сфере добычи и переработки полезных ископаемых.
В таких странах, как Демократическая Республика Конго, Чили, Индонезия, действия Китая направлены на создание устойчивых механизмов партнёрства путём передачи технологий, финансирования и пр., что не только укрепляет взаимоотношения стран, но и создаёт устойчивые экономические связи и формирует общие цепочки создания добавленной стоимости.
Всё это создаёт предпосылки для дальнейшего роста цен на мировом рынке, так как Китай не только стал крупнейшим центром добычи редкоземельных металлов, но и формирует глобальные цепочки создания ценности по данным продуктам путём кооперационных соглашений с развивающимися странами Африки и Латинской Америки.
Россия входит в пятёрку стран по запасам редкоземельных металлов (11 месторождений с редкоземельными металлами), однако добыча их в нашей стране находится на невысоком уровне (шесть из одиннадцати месторождений не осваиваются) — порядка 2% от мировой добычи. Это связано в первую очередь со сложностью их добычи: крупнейшие месторождения редкоземельных металлов находятся в труднодоступных районах Крайнего Севера со сложными погодными условиями и непроработанной логистикой; структура добываемых руд характеризуется невысоким содержанием ценных металлов и смешением минералов с разными технологическими свойствами, что ставит дополнительную задачу по их обогащению.
Переработкой редкоземельных металлов занимается Соликамский магниевый завод (СМЗ), чьи производственные мощности не справляются даже с такой небольшой добычей. Поэтому, в основном, сырьё отправляется на экспорт. Для увеличения добычи и переработки редкоземельных металлов необходимы крупные инвестиции в строительство новых заводов, что позволит увеличить производство данной продукции хотя бы до 50 тыс. тонн и, соответственно, сократить уровень импорта.
Дополнительно необходима доразведка данных металлов в Арктической зоне, что, по прогнозам специалистов, сможет вывести Россию в лидеры по мировым запасам редкоземельных металлов.
Автор - Екатерина Авдеева, доктор экономических наук, профессор кафедры корпоративной экономики Президентской академии