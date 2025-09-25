Минфин надеется на скорое принятие изменений в части налогообложения ЦФА

https://1prime.ru/20250925/minfin-862760152.html

СОЧИ, 25 сен - ПРАЙМ. Минфин России рассчитывает, что изменения в части налогообложения цифровых финансовых активов (ЦФА) будут приняты до конца года, заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "Я надеюсь, что мы решим все юридические и технические аспекты. Концептуально у нас было, мне кажется, согласованное решение уже некоторое время назад. Сейчас нам осталось договориться по тексту, в какие именно законы нужно вносить изменения", - сказал он, выступая на XXII Международном банковском форуме. "В целом, я надеюсь, что до конца года, если нас поддержит парламент, эти изменения будут приняты. И арбитраж на рынке цифровых финансовых активов, а именно долговых ЦФА, он тоже будет разрешен", - отметил он.

