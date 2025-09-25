https://1prime.ru/20250925/moldaviya-862754302.html

Депутат блока "Победа" предрекла Молдавии исчезновение из-за политики Санду

Депутат блока "Победа" предрекла Молдавии исчезновение из-за политики Санду - 25.09.2025, ПРАЙМ

Депутат блока "Победа" предрекла Молдавии исчезновение из-за политики Санду

25.09.2025

КИШИНЕВ, 25 сен — ПРАЙМ. Молдавия может исчезнуть с карты мира из-за политики президента республики Майи Санду и превратиться в колонию ЕС, заявила в интервью РИА Новости депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер. Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять. "Молдова их (представителей ЕС – ред.) интересует как плацдарм. Вот они ее в принципе захватили, сейчас они хотят переподтвердиться в своем управлении, а Майя Санду послушно выполняет абсолютно все их указания, и дальше, как мы не один раз уже заявляли, Молдова просто исчезнет с карты мира. Это будет европейская колония, румынская колония, они сами там себе придумают, как это будет происходить, но их не интересует суверенное, независимое государство Молдова, которое может развиваться само по себе, естественно имея именно сильных партнеров", - сказала Таубер. По ее словам, с точки зрения интересов Молдавии важна дружба и стратегическое партнерство по ряду направлений с Российской Федерацией и со странами Евразийского Союза, и это мнение высказывают граждане республики. "Мы видим, как развивается Российская Федерация, и мы понимаем прекрасно, что сотрудничество в сфере газа, в сфере сельского хозяйства, что экономическое развитие, экономические совместные проекты, торговля и так далее — это все нам интересно с большим рынком, а не тем рынком ЕС, который, в принципе, разрушился", - пояснила Таубер. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях. Полный текст интервью читайте на ria.ru в 11.00 мск.

