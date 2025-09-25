https://1prime.ru/20250925/moldaviya-862768815.html
Лидер блока "Победа" призвал граждан Молдавии не упустить шанс на выборах
Лидер блока "Победа" призвал граждан Молдавии не упустить шанс на выборах - 25.09.2025, ПРАЙМ
Лидер блока "Победа" призвал граждан Молдавии не упустить шанс на выборах
25.09.2025
КИШИНЕВ, 25 сен - ПРАЙМ. Граждане Молдавии на парламентских выборах должны использовать полученный шанс избавиться от власти партии "Действие и солидарность" и президента Майи Санду, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. "Уже в это воскресенье определится будущее Молдовы. Важен каждый голос. Хуже, чем сегодня, молдаване не жили никогда. И у этого есть конкретный виновник — режим Санду и ПДС. Выборы — реальный шанс вышвырнуть их, остановить распродажу страны и надвигающуюся войну", - написал Шор в своем Telegram-канале. По его словам, жителям страны нужно объединиться. "Если к власти не придут эта фашистская партия ПДС и их клоны, я смогу продолжить инвестировать в Молдавию: строить дороги, школы, детсады, помогать людям, обеспечу дешевые электричество и газ", - отметил Шор. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
молдавия
Лидер блока "Победа" призвал граждан Молдавии не упустить шанс на выборах
КИШИНЕВ, 25 сен - ПРАЙМ. Граждане Молдавии на парламентских выборах должны использовать полученный шанс избавиться от власти партии "Действие и солидарность" и президента Майи Санду, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
"Уже в это воскресенье определится будущее Молдовы. Важен каждый голос. Хуже, чем сегодня, молдаване не жили никогда. И у этого есть конкретный виновник — режим Санду и ПДС. Выборы — реальный шанс вышвырнуть их, остановить распродажу страны и надвигающуюся войну", - написал Шор в своем Telegram-канале.
По его словам, жителям страны нужно объединиться. "Если к власти не придут эта фашистская партия ПДС и их клоны, я смогу продолжить инвестировать в Молдавию: строить дороги, школы, детсады, помогать людям, обеспечу дешевые электричество и газ", - отметил Шор.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
