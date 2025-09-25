Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мосгорсуд заочно вынес приговор директору Нарвского музея - 25.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250925/mosgorsud-862755007.html
Мосгорсуд заочно вынес приговор директору Нарвского музея
Мосгорсуд заочно вынес приговор директору Нарвского музея - 25.09.2025, ПРАЙМ
Мосгорсуд заочно вынес приговор директору Нарвского музея
Мосгорсуд заочно приговорил к 10 годам колонии директора Нарвского музея в Эстонии Марию Сморжевских-Смирнову, которая на День Победы вывешивала на всеобщее... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T09:55+0300
2025-09-25T09:55+0300
мосгорсуд
россия
эстония
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/92/841449261_0:288:3086:2024_1920x0_80_0_0_dec098a42b58e86cd0b3fb437a3c13db.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Мосгорсуд заочно приговорил к 10 годам колонии директора Нарвского музея в Эстонии Марию Сморжевских-Смирнову, которая на День Победы вывешивала на всеобщее обозрение плакаты с изображением президента РФ и ложными надписями, передает корреспондент РИА Новости из зала. "Назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - огласил решение судья. Она объявлена в международный розыск и заочно арестована. Суд также запретил ей администрирование сайтов на 5 лет. Сморжевских-Смирнова признана виновной в реабилитации нацизма и публичном распространении заведомо ложных сведений об использовании ВС РФ. Как было установлено, директор Нарвского музея Эстонии Мария Сморжевских-Смирнова в 2023, 2024 и 2025 годах в период празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне организовала, обеспечила доступ и оказала содействие в размещении на одной из стен Нарвского замка плакатов с изображением президента РФ и надписями, содержащими недостоверную информацию о совершении им военных преступлений.
https://1prime.ru/20250924/kirkorov-862739918.html
эстония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/92/841449261_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_ec70adacfaa8904d101109659654fbb2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мосгорсуд, россия, эстония
Мосгорсуд, РОССИЯ, ЭСТОНИЯ
09:55 25.09.2025
 
Мосгорсуд заочно вынес приговор директору Нарвского музея

Суд заочно приговорил директора Нарвского музея Сморжевских-Смирнову к 10 годам колонии

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Здание Московского городского суда. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Мосгорсуд заочно приговорил к 10 годам колонии директора Нарвского музея в Эстонии Марию Сморжевских-Смирнову, которая на День Победы вывешивала на всеобщее обозрение плакаты с изображением президента РФ и ложными надписями, передает корреспондент РИА Новости из зала.
"Назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - огласил решение судья.
Она объявлена в международный розыск и заочно арестована. Суд также запретил ей администрирование сайтов на 5 лет.
Сморжевских-Смирнова признана виновной в реабилитации нацизма и публичном распространении заведомо ложных сведений об использовании ВС РФ.
Как было установлено, директор Нарвского музея Эстонии Мария Сморжевских-Смирнова в 2023, 2024 и 2025 годах в период празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне организовала, обеспечила доступ и оказала содействие в размещении на одной из стен Нарвского замка плакатов с изображением президента РФ и надписями, содержащими недостоверную информацию о совершении им военных преступлений.
Филипп Киркоров - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Компания через суд требует от Киркорова погасить долги по кредиту
Вчера, 21:37
 
МосгорсудРОССИЯЭСТОНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала