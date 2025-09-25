https://1prime.ru/20250925/mosgorsud-862755007.html
Мосгорсуд заочно вынес приговор директору Нарвского музея
Мосгорсуд заочно вынес приговор директору Нарвского музея - 25.09.2025, ПРАЙМ
Мосгорсуд заочно вынес приговор директору Нарвского музея
Мосгорсуд заочно приговорил к 10 годам колонии директора Нарвского музея в Эстонии Марию Сморжевских-Смирнову, которая на День Победы вывешивала на всеобщее... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T09:55+0300
2025-09-25T09:55+0300
2025-09-25T09:55+0300
мосгорсуд
россия
эстония
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/92/841449261_0:288:3086:2024_1920x0_80_0_0_dec098a42b58e86cd0b3fb437a3c13db.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Мосгорсуд заочно приговорил к 10 годам колонии директора Нарвского музея в Эстонии Марию Сморжевских-Смирнову, которая на День Победы вывешивала на всеобщее обозрение плакаты с изображением президента РФ и ложными надписями, передает корреспондент РИА Новости из зала. "Назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - огласил решение судья. Она объявлена в международный розыск и заочно арестована. Суд также запретил ей администрирование сайтов на 5 лет. Сморжевских-Смирнова признана виновной в реабилитации нацизма и публичном распространении заведомо ложных сведений об использовании ВС РФ. Как было установлено, директор Нарвского музея Эстонии Мария Сморжевских-Смирнова в 2023, 2024 и 2025 годах в период празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне организовала, обеспечила доступ и оказала содействие в размещении на одной из стен Нарвского замка плакатов с изображением президента РФ и надписями, содержащими недостоверную информацию о совершении им военных преступлений.
https://1prime.ru/20250924/kirkorov-862739918.html
эстония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/92/841449261_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_ec70adacfaa8904d101109659654fbb2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосгорсуд, россия, эстония
Мосгорсуд, РОССИЯ, ЭСТОНИЯ
Мосгорсуд заочно вынес приговор директору Нарвского музея
Суд заочно приговорил директора Нарвского музея Сморжевских-Смирнову к 10 годам колонии
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Мосгорсуд заочно приговорил к 10 годам колонии директора Нарвского музея в Эстонии Марию Сморжевских-Смирнову, которая на День Победы вывешивала на всеобщее обозрение плакаты с изображением президента РФ и ложными надписями, передает корреспондент РИА Новости из зала.
"Назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - огласил решение судья.
Она объявлена в международный розыск и заочно арестована. Суд также запретил ей администрирование сайтов на 5 лет.
Сморжевских-Смирнова признана виновной в реабилитации нацизма и публичном распространении заведомо ложных сведений об использовании ВС РФ.
Как было установлено, директор Нарвского музея Эстонии Мария Сморжевских-Смирнова в 2023, 2024 и 2025 годах в период празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне организовала, обеспечила доступ и оказала содействие в размещении на одной из стен Нарвского замка плакатов с изображением президента РФ и надписями, содержащими недостоверную информацию о совершении им военных преступлений.
Компания через суд требует от Киркорова погасить долги по кредиту