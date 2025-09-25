https://1prime.ru/20250925/nabiullina-862761663.html
Рынок в сентябре ждал более сильного снижения ставки, заявила глава ЦБ
2025-09-25T12:31+0300
2025-09-25T12:31+0300
2025-09-25T12:31+0300
экономика
банки
финансы
эльвира набиуллина
Новости
ru-RU
Набиуллина: рынок в сентябре в ожиданиях по ставке недооценил ускорение кредитования
СОЧИ, 25 сен - ПРАЙМ. Рынок в сентябре ожидал более сильного снижения ключевой ставки, но недооценил значительное ускорение кредитования, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на XXII Международном банковском форуме.
В сентябре ЦБ продолжил снижать ключевую ставку, однако в это раз опустил ее лишь на 1 процентный пункт - до 17% годовых.
"Да, накануне нашего решения рынки заложились на более стремительное снижение ставки, причем не только на сентябрьском заседании, которое прошло, но и по всей траектории ключевой ставки. И это видно по ставкам денежного рынка в первых числах сентября, они по сути предполагали 100%-ную вероятность того, что снижение ставки будет следовать по нижней границе того прогноза диапазона ставки, который мы делали в июле, а даже, может быть, несколько ниже", - сказала она.
"Для нас это, наверное, более весомый фактор, чем для рынка, и на момент заседания, и сейчас, - то, что происходит значительное ускорение кредитной активности, в первую очередь корпоративного кредита в июле и августе", - сказала она.
