Рынок в сентябре ждал более сильного снижения ставки, заявила глава ЦБ - 25.09.2025
Рынок в сентябре ждал более сильного снижения ставки, заявила глава ЦБ
Рынок в сентябре ждал более сильного снижения ставки, заявила глава ЦБ - 25.09.2025, ПРАЙМ
Рынок в сентябре ждал более сильного снижения ставки, заявила глава ЦБ
Рынок в сентябре ожидал более сильного снижения ключевой ставки, но недооценил значительное ускорение кредитования, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на XXII... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T12:31+0300
2025-09-25T12:31+0300
СОЧИ, 25 сен - ПРАЙМ. Рынок в сентябре ожидал более сильного снижения ключевой ставки, но недооценил значительное ускорение кредитования, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на XXII Международном банковском форуме. В сентябре ЦБ продолжил снижать ключевую ставку, однако в это раз опустил ее лишь на 1 процентный пункт - до 17% годовых. "Да, накануне нашего решения рынки заложились на более стремительное снижение ставки, причем не только на сентябрьском заседании, которое прошло, но и по всей траектории ключевой ставки. И это видно по ставкам денежного рынка в первых числах сентября, они по сути предполагали 100%-ную вероятность того, что снижение ставки будет следовать по нижней границе того прогноза диапазона ставки, который мы делали в июле, а даже, может быть, несколько ниже", - сказала она. "Для нас это, наверное, более весомый фактор, чем для рынка, и на момент заседания, и сейчас, - то, что происходит значительное ускорение кредитной активности, в первую очередь корпоративного кредита в июле и августе", - сказала она.
12:31 25.09.2025
 
Рынок в сентябре ждал более сильного снижения ставки, заявила глава ЦБ

Набиуллина: рынок в сентябре в ожиданиях по ставке недооценил ускорение кредитования

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина . Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
СОЧИ, 25 сен - ПРАЙМ. Рынок в сентябре ожидал более сильного снижения ключевой ставки, но недооценил значительное ускорение кредитования, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на XXII Международном банковском форуме.
В сентябре ЦБ продолжил снижать ключевую ставку, однако в это раз опустил ее лишь на 1 процентный пункт - до 17% годовых.
"Да, накануне нашего решения рынки заложились на более стремительное снижение ставки, причем не только на сентябрьском заседании, которое прошло, но и по всей траектории ключевой ставки. И это видно по ставкам денежного рынка в первых числах сентября, они по сути предполагали 100%-ную вероятность того, что снижение ставки будет следовать по нижней границе того прогноза диапазона ставки, который мы делали в июле, а даже, может быть, несколько ниже", - сказала она.
"Для нас это, наверное, более весомый фактор, чем для рынка, и на момент заседания, и сейчас, - то, что происходит значительное ускорение кредитной активности, в первую очередь корпоративного кредита в июле и августе", - сказала она.
Мэр Москвы Сергей Собянин - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Собянин и Набиуллина поспорили на сессии финансового форума
18 сентября, 12:04
 
Экономика Банки Финансы Эльвира Набиуллина
 
 
