ЦБ учтет поправки в бюджет при принятии решения по ставке в октябре - 25.09.2025
ЦБ учтет поправки в бюджет при принятии решения по ставке в октябре
2025-09-25T12:33+0300
2025-09-25T12:33+0300
экономика
финансы
банки
эльвира набиуллина
СОЧИ, 25 сен - ПРАЙМ. Банк России будет учитывать поправки в бюджет при принятии решения по ключевой ставке в октябре, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на сессии XXII Международного банковского форума. "Мы сейчас видим определенность по бюджету и, конечно, будем учитывать это при принятии решения по ставке", - сказала она.
финансы, банки, эльвира набиуллина
Экономика, Финансы, Банки, Эльвира Набиуллина
12:33 25.09.2025
 
ЦБ учтет поправки в бюджет при принятии решения по ставке в октябре

Набиуллина: ЦБ учтет поправки в бюджет при принятии решения по ставке в октябре

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
СОЧИ, 25 сен - ПРАЙМ. Банк России будет учитывать поправки в бюджет при принятии решения по ключевой ставке в октябре, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на сессии XXII Международного банковского форума.
"Мы сейчас видим определенность по бюджету и, конечно, будем учитывать это при принятии решения по ставке", - сказала она.
Банкноты номиналом 5000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
В ЦБ объяснили, почему изготовление банкнот высокого номинала стоит дороже
09:07
 
ЭкономикаФинансыБанкиЭльвира Набиуллина
 
 
