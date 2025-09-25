https://1prime.ru/20250925/nabiullina-862761786.html
ЦБ учтет поправки в бюджет при принятии решения по ставке в октябре
ЦБ учтет поправки в бюджет при принятии решения по ставке в октябре - 25.09.2025, ПРАЙМ
ЦБ учтет поправки в бюджет при принятии решения по ставке в октябре
Банк России будет учитывать поправки в бюджет при принятии решения по ключевой ставке в октябре, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на сессии XXII... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T12:33+0300
2025-09-25T12:33+0300
2025-09-25T12:33+0300
экономика
финансы
банки
эльвира набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_f8a4a05bf982d92075c0f61df7b322c8.jpg
СОЧИ, 25 сен - ПРАЙМ. Банк России будет учитывать поправки в бюджет при принятии решения по ключевой ставке в октябре, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на сессии XXII Международного банковского форума. "Мы сейчас видим определенность по бюджету и, конечно, будем учитывать это при принятии решения по ставке", - сказала она.
https://1prime.ru/20250925/banknoty-862753892.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_8d3bfb7573fde9534bcca251962f527b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, эльвира набиуллина
Экономика, Финансы, Банки, Эльвира Набиуллина
ЦБ учтет поправки в бюджет при принятии решения по ставке в октябре
Набиуллина: ЦБ учтет поправки в бюджет при принятии решения по ставке в октябре