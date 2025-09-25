Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава ЦБ ответила, как скажется пересмотр НДС на инфляционных ожиданиях - 25.09.2025
Глава ЦБ ответила, как скажется пересмотр НДС на инфляционных ожиданиях
СОЧИ, 25 сен - ПРАЙМ. Пересмотр НДС может повлиять на скорость снижения инфляционных ожиданий, но это краткосрочный эффект, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на XXII Международном Банковском форуме. "Надо учитывать, что даже если такой эффект будет, это временный, разовый эффект, он может в какой-то мере повлиять на скорость снижения инфляционных ожиданий", - сказала она.
банк россии, эльвира набиуллина
Экономика, Банк России, Эльвира Набиуллина
12:41 25.09.2025
 
Глава ЦБ ответила, как скажется пересмотр НДС на инфляционных ожиданиях

СОЧИ, 25 сен - ПРАЙМ. Пересмотр НДС может повлиять на скорость снижения инфляционных ожиданий, но это краткосрочный эффект, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на XXII Международном Банковском форуме.
"Надо учитывать, что даже если такой эффект будет, это временный, разовый эффект, он может в какой-то мере повлиять на скорость снижения инфляционных ожиданий", - сказала она.
Рынок в сентябре ждал более сильного снижения ставки, заявила глава ЦБ
Экономика, Банк России, Эльвира Набиуллина
 
 
Заголовок открываемого материала