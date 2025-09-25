https://1prime.ru/20250925/nabiullina-862762121.html

Глава ЦБ ответила, как скажется пересмотр НДС на инфляционных ожиданиях

Глава ЦБ ответила, как скажется пересмотр НДС на инфляционных ожиданиях - 25.09.2025, ПРАЙМ

Глава ЦБ ответила, как скажется пересмотр НДС на инфляционных ожиданиях

Пересмотр НДС может повлиять на скорость снижения инфляционных ожиданий, но это краткосрочный эффект, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на XXII... | 25.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-25T12:41+0300

2025-09-25T12:41+0300

2025-09-25T12:41+0300

экономика

банк россии

эльвира набиуллина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/03/859142276_0:84:3342:1964_1920x0_80_0_0_233e9d6865f254fa86cafbc2f1a8a1bd.jpg

СОЧИ, 25 сен - ПРАЙМ. Пересмотр НДС может повлиять на скорость снижения инфляционных ожиданий, но это краткосрочный эффект, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на XXII Международном Банковском форуме. "Надо учитывать, что даже если такой эффект будет, это временный, разовый эффект, он может в какой-то мере повлиять на скорость снижения инфляционных ожиданий", - сказала она.

https://1prime.ru/20250925/nabiullina-862761663.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк россии, эльвира набиуллина