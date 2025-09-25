https://1prime.ru/20250925/nabiullina-862762121.html
Глава ЦБ ответила, как скажется пересмотр НДС на инфляционных ожиданиях
Глава ЦБ ответила, как скажется пересмотр НДС на инфляционных ожиданиях - 25.09.2025, ПРАЙМ
Глава ЦБ ответила, как скажется пересмотр НДС на инфляционных ожиданиях
Пересмотр НДС может повлиять на скорость снижения инфляционных ожиданий, но это краткосрочный эффект, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на XXII... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T12:41+0300
2025-09-25T12:41+0300
2025-09-25T12:41+0300
экономика
банк россии
эльвира набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/03/859142276_0:84:3342:1964_1920x0_80_0_0_233e9d6865f254fa86cafbc2f1a8a1bd.jpg
СОЧИ, 25 сен - ПРАЙМ. Пересмотр НДС может повлиять на скорость снижения инфляционных ожиданий, но это краткосрочный эффект, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на XXII Международном Банковском форуме. "Надо учитывать, что даже если такой эффект будет, это временный, разовый эффект, он может в какой-то мере повлиять на скорость снижения инфляционных ожиданий", - сказала она.
https://1prime.ru/20250925/nabiullina-862761663.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/03/859142276_307:0:3036:2047_1920x0_80_0_0_2e182a7addeba98e27f76c55c6448b5f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк россии, эльвира набиуллина
Экономика, Банк России, Эльвира Набиуллина
Глава ЦБ ответила, как скажется пересмотр НДС на инфляционных ожиданиях
Набиуллина: пересмотр НДС может отразиться на инфляционных ожиданиях лишь кратковременно
СОЧИ, 25 сен - ПРАЙМ. Пересмотр НДС может повлиять на скорость снижения инфляционных ожиданий, но это краткосрочный эффект, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на XXII Международном Банковском форуме.
"Надо учитывать, что даже если такой эффект будет, это временный, разовый эффект, он может в какой-то мере повлиять на скорость снижения инфляционных ожиданий", - сказала она.
Рынок в сентябре ждал более сильного снижения ставки, заявила глава ЦБ