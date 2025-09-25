https://1prime.ru/20250925/nabiullina-862762232.html

В ЦБ оценили проект бюджета на 2026-2028 годы

В ЦБ оценили проект бюджета на 2026-2028 годы - 25.09.2025, ПРАЙМ

В ЦБ оценили проект бюджета на 2026-2028 годы

Банк России расценивает проект бюджета на 2026-2028 годы как дезинфляционный, несмотря на планы пересмотра НДС, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 25.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-25T12:44+0300

2025-09-25T12:44+0300

2025-09-25T12:44+0300

экономика

россия

финансы

эльвира набиуллина

минфин

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/09/856515185_0:141:3139:1907_1920x0_80_0_0_c4f78ef081949915c99d759ca460262b.jpg

СОЧИ, 25 сен - ПРАЙМ. Банк России расценивает проект бюджета на 2026-2028 годы как дезинфляционный, несмотря на планы пересмотра НДС, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Правительство России одобрило проект бюджета РФ на 2026-2028 годы. В рамках бюджетного пакета Минфин предложил ряд налоговых новаций с 2026 года, указав, что они направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности. Два основных предложения: пересмотреть НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров; новая система налогообложения букмекеров - налог на игорный бизнес в 5% от принятых ставок плюс налог на прибыль в 25%. "Мы сейчас расцениваем проект бюджета как дезинфляционный. Да, краткосрочная реакция цен на пересмотр НДС, скорее всего, будет", - заявила Набиуллина на XXII Международном банковском форуме. Она напомнила опыт 2019 года, когда НДС также пересматривался на 2 процентных пункта и реакция, по ее словам, "была умеренной". Набиуллина подчеркнула, что предсказуемость бюджетной политики – это важнейший фактор при принятии решения по ключевой ставке. Она также назвала позитивным фактором то, что появилась определенность по бюджету. "Могу сразу сказать, что для ЦБ сбалансированный бюджет гораздо лучше, чем было бы увеличение дефицита. Это лучше и для бюджетной устойчивости, и для инфляции, и для уровня процентных ставок. Почему так? Потому что чем сильнее государство наращивает долг, тем выше мы должны поддерживать ставки, и тем меньше пространства остается для кредита частному сектору", - пояснила она.

https://1prime.ru/20250925/nabiullina-862761663.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, эльвира набиуллина, минфин, банк россии