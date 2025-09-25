Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина перечислила основные вызовы для банков и ЦБ - 25.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250925/nabiullina-862767139.html
Набиуллина перечислила основные вызовы для банков и ЦБ
Набиуллина перечислила основные вызовы для банков и ЦБ - 25.09.2025, ПРАЙМ
Набиуллина перечислила основные вызовы для банков и ЦБ
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина перечислила основные вызовы для российских банков и регулятора. | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T14:34+0300
2025-09-25T14:34+0300
экономика
финансы
банки
банк россии
эльвира набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/09/856515085_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_846458e9d5fd78851b100985add3c5ac.jpg
СОЧИ, 25 сен - ПРАЙМ. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина перечислила основные вызовы для российских банков и регулятора. "На мой взгляд, для банков ближайшим вызовом будет, конечно, поддержание запасов капиталов, разумное управление рисками,… когда трансформируется экономика, правильно оценивать риски важно. И при этом продолжать финансировать экономический рост", - сказала она на XXII Международном Банковском форуме. Она отметила, что Банк России видит для себя, как вызов, окончательно взять инфляцию под контроль. "Не промахнутся и не уйти на штрафной круг, если продолжать спортивные аналогии", - добавила она. "Думаю, что для нас вместе с правительством вызов - развитие рынка капитала, мы об этом много говорим, мы все понимаем это. Меры намечены, но, конечно, вот этот вызов для того, чтобы перейти во многом от слов к делу и создать реальные стимулы для развития рынка капитала",- сказала глава ЦБ. Также глава регулятора отметила ещё один вызов. "Если говорить про экономическую политику в целом, то мне кажется, для нас с правительством один из главных вызовов – это дать дополнительные стимулы для финансирования инвестиционных проектов, для повышения производительности труда", - заключила Набиуллина.
https://1prime.ru/20250925/nabiullina-862762121.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/09/856515085_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_a39069b447d7292359cc2a747fde976b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, банк россии, эльвира набиуллина
Экономика, Финансы, Банки, Банк России, Эльвира Набиуллина
14:34 25.09.2025
 
Набиуллина перечислила основные вызовы для банков и ЦБ

Набиуллина: для банков ближайшим вызовом станет поддержание запасов капиталов

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СОЧИ, 25 сен - ПРАЙМ. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина перечислила основные вызовы для российских банков и регулятора.
"На мой взгляд, для банков ближайшим вызовом будет, конечно, поддержание запасов капиталов, разумное управление рисками,… когда трансформируется экономика, правильно оценивать риски важно. И при этом продолжать финансировать экономический рост", - сказала она на XXII Международном Банковском форуме.
Она отметила, что Банк России видит для себя, как вызов, окончательно взять инфляцию под контроль. "Не промахнутся и не уйти на штрафной круг, если продолжать спортивные аналогии", - добавила она.
"Думаю, что для нас вместе с правительством вызов - развитие рынка капитала, мы об этом много говорим, мы все понимаем это. Меры намечены, но, конечно, вот этот вызов для того, чтобы перейти во многом от слов к делу и создать реальные стимулы для развития рынка капитала",- сказала глава ЦБ.
Также глава регулятора отметила ещё один вызов. "Если говорить про экономическую политику в целом, то мне кажется, для нас с правительством один из главных вызовов – это дать дополнительные стимулы для финансирования инвестиционных проектов, для повышения производительности труда", - заключила Набиуллина.
Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Глава ЦБ ответила, как скажется пересмотр НДС на инфляционных ожиданиях
12:41
 
ЭкономикаФинансыБанкиБанк РоссииЭльвира Набиуллина
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала