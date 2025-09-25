https://1prime.ru/20250925/nabiullina-862767139.html
Набиуллина перечислила основные вызовы для банков и ЦБ
Набиуллина перечислила основные вызовы для банков и ЦБ - 25.09.2025, ПРАЙМ
Набиуллина перечислила основные вызовы для банков и ЦБ
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина перечислила основные вызовы для российских банков и регулятора. | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T14:34+0300
2025-09-25T14:34+0300
2025-09-25T14:34+0300
экономика
финансы
банки
банк россии
эльвира набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/09/856515085_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_846458e9d5fd78851b100985add3c5ac.jpg
СОЧИ, 25 сен - ПРАЙМ. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина перечислила основные вызовы для российских банков и регулятора. "На мой взгляд, для банков ближайшим вызовом будет, конечно, поддержание запасов капиталов, разумное управление рисками,… когда трансформируется экономика, правильно оценивать риски важно. И при этом продолжать финансировать экономический рост", - сказала она на XXII Международном Банковском форуме. Она отметила, что Банк России видит для себя, как вызов, окончательно взять инфляцию под контроль. "Не промахнутся и не уйти на штрафной круг, если продолжать спортивные аналогии", - добавила она. "Думаю, что для нас вместе с правительством вызов - развитие рынка капитала, мы об этом много говорим, мы все понимаем это. Меры намечены, но, конечно, вот этот вызов для того, чтобы перейти во многом от слов к делу и создать реальные стимулы для развития рынка капитала",- сказала глава ЦБ. Также глава регулятора отметила ещё один вызов. "Если говорить про экономическую политику в целом, то мне кажется, для нас с правительством один из главных вызовов – это дать дополнительные стимулы для финансирования инвестиционных проектов, для повышения производительности труда", - заключила Набиуллина.
https://1prime.ru/20250925/nabiullina-862762121.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/09/856515085_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_a39069b447d7292359cc2a747fde976b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, банк россии, эльвира набиуллина
Экономика, Финансы, Банки, Банк России, Эльвира Набиуллина
Набиуллина перечислила основные вызовы для банков и ЦБ
Набиуллина: для банков ближайшим вызовом станет поддержание запасов капиталов
СОЧИ, 25 сен - ПРАЙМ. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина перечислила основные вызовы для российских банков и регулятора.
"На мой взгляд, для банков ближайшим вызовом будет, конечно, поддержание запасов капиталов, разумное управление рисками,… когда трансформируется экономика, правильно оценивать риски важно. И при этом продолжать финансировать экономический рост", - сказала она на XXII Международном Банковском форуме.
Она отметила, что Банк России видит для себя, как вызов, окончательно взять инфляцию под контроль. "Не промахнутся и не уйти на штрафной круг, если продолжать спортивные аналогии", - добавила она.
"Думаю, что для нас вместе с правительством вызов - развитие рынка капитала, мы об этом много говорим, мы все понимаем это. Меры намечены, но, конечно, вот этот вызов для того, чтобы перейти во многом от слов к делу и создать реальные стимулы для развития рынка капитала",- сказала глава ЦБ.
Также глава регулятора отметила ещё один вызов. "Если говорить про экономическую политику в целом, то мне кажется, для нас с правительством один из главных вызовов – это дать дополнительные стимулы для финансирования инвестиционных проектов, для повышения производительности труда", - заключила Набиуллина.
Глава ЦБ ответила, как скажется пересмотр НДС на инфляционных ожиданиях