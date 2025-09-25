Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Обходит с фланга". На Западе назвали ошибку в стратегии НАТО против России
"Обходит с фланга". На Западе назвали ошибку в стратегии НАТО против России
23:24 25.09.2025
 
"Обходит с фланга". На Западе назвали ошибку в стратегии НАТО против России

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Флаги НАТО, Нидерланды. Архивное фото
© Фото : NATO
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Проблемы внутри НАТО работают в пользу России, заявил британский дипломат Ян Прауд в разговоре с бывшим подполковником армии США Дэниелом Дэвисом на YouTube-канале Deep Dive.
"Каждый раз, когда европейцы неделями обсуждают потенциальные меры, так и не приходя к решению, Путин уже действует. Фактически он обходит их с фланга. Не стоит недооценивать его способность переигрывать Запад", — отметил Прауд.
Дэвис добавил, что чем сильнее НАТО оказывает давление на Москву и угрожает ей, тем жестче становится позиция России.
По словам Прауда, структурные проблемы в работе альянса обеспечивают Москве и тактическое, и стратегическое превосходство.
Ранее Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркивал, что у России нет планов нападать на страны НАТО. Он отмечал, что западные политики лишь запугивают собственное население "российской угрозой", чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
