"Обходит с фланга". На Западе назвали ошибку в стратегии НАТО против России
"Обходит с фланга". На Западе назвали ошибку в стратегии НАТО против России - 25.09.2025, ПРАЙМ
"Обходит с фланга". На Западе назвали ошибку в стратегии НАТО против России
Проблемы внутри НАТО работают в пользу России, заявил британский дипломат Ян Прауд в разговоре с бывшим подполковником армии США Дэниелом Дэвисом на... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T23:24+0300
2025-09-25T23:24+0300
2025-09-25T23:24+0300
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Проблемы внутри НАТО работают в пользу России, заявил британский дипломат Ян Прауд в разговоре с бывшим подполковником армии США Дэниелом Дэвисом на YouTube-канале Deep Dive."Каждый раз, когда европейцы неделями обсуждают потенциальные меры, так и не приходя к решению, Путин уже действует. Фактически он обходит их с фланга. Не стоит недооценивать его способность переигрывать Запад", — отметил Прауд.Дэвис добавил, что чем сильнее НАТО оказывает давление на Москву и угрожает ей, тем жестче становится позиция России.По словам Прауда, структурные проблемы в работе альянса обеспечивают Москве и тактическое, и стратегическое превосходство.Ранее Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркивал, что у России нет планов нападать на страны НАТО. Он отмечал, что западные политики лишь запугивают собственное население "российской угрозой", чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
