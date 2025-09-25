https://1prime.ru/20250925/nato-862788092.html

"Обходит с фланга". На Западе назвали ошибку в стратегии НАТО против России

"Обходит с фланга". На Западе назвали ошибку в стратегии НАТО против России - 25.09.2025, ПРАЙМ

"Обходит с фланга". На Западе назвали ошибку в стратегии НАТО против России

Проблемы внутри НАТО работают в пользу России, заявил британский дипломат Ян Прауд в разговоре с бывшим подполковником армии США Дэниелом Дэвисом на... | 25.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-25T23:24+0300

2025-09-25T23:24+0300

2025-09-25T23:24+0300

в мире

россия

москва

запад

сша

владимир путин

такер карлсон

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg

МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Проблемы внутри НАТО работают в пользу России, заявил британский дипломат Ян Прауд в разговоре с бывшим подполковником армии США Дэниелом Дэвисом на YouTube-канале Deep Dive."Каждый раз, когда европейцы неделями обсуждают потенциальные меры, так и не приходя к решению, Путин уже действует. Фактически он обходит их с фланга. Не стоит недооценивать его способность переигрывать Запад", — отметил Прауд.Дэвис добавил, что чем сильнее НАТО оказывает давление на Москву и угрожает ей, тем жестче становится позиция России.По словам Прауда, структурные проблемы в работе альянса обеспечивают Москве и тактическое, и стратегическое превосходство.Ранее Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркивал, что у России нет планов нападать на страны НАТО. Он отмечал, что западные политики лишь запугивают собственное население "российской угрозой", чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

https://1prime.ru/20250925/zelenskiy-862787488.html

https://1prime.ru/20250924/zelenskiy-862745633.html

москва

запад

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, россия, москва, запад, сша, владимир путин, такер карлсон, нато