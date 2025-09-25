https://1prime.ru/20250925/niger-862779935.html
Нигер предложил "Росатому" принять участие в строительстве АЭС
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Нигер предлагает "Росатому" принять участие в строительстве АЭС мощностью 2 тысячи МВт в стране, заявил министр горнорудной промышленности Нигера Усман Абарчи. "Мы хотели бы построить на нашей территории АЭС мощностью 2 тысячи МВт. Это предложение Республики Нигер "Росатому". Мы готовы разрабатывать этот проект вместе с ними, под контролем МАГАТЭ", - сказал он в ходе заседания Глобального атомного форума.
