Нигер предложил "Росатому" принять участие в строительстве АЭС - 25.09.2025
Нигер предложил "Росатому" принять участие в строительстве АЭС
Нигер предложил "Росатому" принять участие в строительстве АЭС - 25.09.2025, ПРАЙМ
Нигер предложил "Росатому" принять участие в строительстве АЭС
Нигер предлагает "Росатому" принять участие в строительстве АЭС мощностью 2 тысячи МВт в стране, заявил министр горнорудной промышленности Нигера Усман Абарчи. | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T19:27+0300
2025-09-25T19:27+0300
нигер
росатом
магатэ
https://cdnn.1prime.ru/img/82696/81/826968145_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_0b8565c779e8bb2a3aba4f883a345044.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Нигер предлагает "Росатому" принять участие в строительстве АЭС мощностью 2 тысячи МВт в стране, заявил министр горнорудной промышленности Нигера Усман Абарчи. "Мы хотели бы построить на нашей территории АЭС мощностью 2 тысячи МВт. Это предложение Республики Нигер "Росатому". Мы готовы разрабатывать этот проект вместе с ними, под контролем МАГАТЭ", - сказал он в ходе заседания Глобального атомного форума.
нигер
ПРАЙМ
2025
ПРАЙМ
ПРАЙМ
ПРАЙМ
нигер, росатом, магатэ
НИГЕР, Росатом, МАГАТЭ
19:27 25.09.2025
 
Нигер предложил "Росатому" принять участие в строительстве АЭС

Абарчи: Нигер предлагает "Росатому" принять участие в строительстве АЭС в стране

Атомная электростанция
Атомная электростанция
Атомная электростанция. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Нигер предлагает "Росатому" принять участие в строительстве АЭС мощностью 2 тысячи МВт в стране, заявил министр горнорудной промышленности Нигера Усман Абарчи.
"Мы хотели бы построить на нашей территории АЭС мощностью 2 тысячи МВт. Это предложение Республики Нигер "Росатому". Мы готовы разрабатывать этот проект вместе с ними, под контролем МАГАТЭ", - сказал он в ходе заседания Глобального атомного форума.
Россия и Иран будут создавать новые АЭС
Россия и Иран будут создавать новые АЭС
НИГЕР Росатом МАГАТЭ
 
 
