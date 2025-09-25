https://1prime.ru/20250925/niger-862784810.html

Нигер предложил России совместно разрабатывать урановые месторождения

2025-09-25T21:12+0300

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Нигер предлагает РФ совместно разрабатывать урановые месторождения в этой африканской стране, заявил министр горнорудной промышленности Нигера Усман Абарчи. "У меня есть убеждение: разработка урановых месторождений - это ответственность перед миром, от нас многие зависят… Мы хотели бы развивать это сотрудничество с РФ, давайте разрабатывать наши урановые месторождения вместе", - сказал он в ходе заседании Глобального атомного форума.

