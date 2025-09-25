Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нигер предложил России совместно разрабатывать урановые месторождения - 25.09.2025
Нигер предложил России совместно разрабатывать урановые месторождения
Нигер предложил России совместно разрабатывать урановые месторождения - 25.09.2025, ПРАЙМ
Нигер предложил России совместно разрабатывать урановые месторождения
Нигер предлагает РФ совместно разрабатывать урановые месторождения в этой африканской стране, заявил министр горнорудной промышленности Нигера Усман Абарчи. | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T21:12+0300
2025-09-25T21:12+0300
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Нигер предлагает РФ совместно разрабатывать урановые месторождения в этой африканской стране, заявил министр горнорудной промышленности Нигера Усман Абарчи. "У меня есть убеждение: разработка урановых месторождений - это ответственность перед миром, от нас многие зависят… Мы хотели бы развивать это сотрудничество с РФ, давайте разрабатывать наши урановые месторождения вместе", - сказал он в ходе заседании Глобального атомного форума.
21:12 25.09.2025
 
Нигер предложил России совместно разрабатывать урановые месторождения

Абарчи: Нигер предлагает России совместно разрабатывать урановые месторождения в стране

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Нигер предлагает РФ совместно разрабатывать урановые месторождения в этой африканской стране, заявил министр горнорудной промышленности Нигера Усман Абарчи.
"У меня есть убеждение: разработка урановых месторождений - это ответственность перед миром, от нас многие зависят… Мы хотели бы развивать это сотрудничество с РФ, давайте разрабатывать наши урановые месторождения вместе", - сказал он в ходе заседании Глобального атомного форума.
