Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак: запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца года - 25.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250925/novak-862765342.html
Новак: запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца года
Новак: запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца года - 25.09.2025, ПРАЙМ
Новак: запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца года
Правительство России продлит до конца года запрет на экспорт бензина, на этот же срок будет введено эмбарго на вывоз дизельного топлива для непроизводителей,... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T14:01+0300
2025-09-25T14:01+0300
энергетика
александр новак
бензин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423823_0:217:2871:1832_1920x0_80_0_0_5a70658dcacfa21863d7b512552afd3e.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Правительство России продлит до конца года запрет на экспорт бензина, на этот же срок будет введено эмбарго на вывоз дизельного топлива для непроизводителей, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы продлим в ближайшее время запрет на экспорт бензина до конца года, а также будет введен запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей - также до конца года. Это позволит нам дополнительно обеспечить рынок нефтепродуктами", - сказал он.
https://1prime.ru/20250915/lnr-862313926.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423823_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_0d874a88770f9d2af41cbcc35f10e399.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
александр новак, бензин
Энергетика, Александр Новак, Бензин
14:01 25.09.2025
 
Новак: запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца года

Новак: правительство продлит до конца года запрет на экспорт бензина из России

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Топливные пистолеты на автозаправочной станции. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Правительство России продлит до конца года запрет на экспорт бензина, на этот же срок будет введено эмбарго на вывоз дизельного топлива для непроизводителей, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы продлим в ближайшее время запрет на экспорт бензина до конца года, а также будет введен запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей - также до конца года. Это позволит нам дополнительно обеспечить рынок нефтепродуктами", - сказал он.
Леонид Пасечник - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Новак и Пасечник обсудили безопасность электроэнергетики в ЛНР
15 сентября, 18:59
 
ЭнергетикаАлександр НовакБензин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала