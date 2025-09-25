https://1prime.ru/20250925/novak-862765342.html
Новак: запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца года
Новак: запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца года - 25.09.2025, ПРАЙМ
Новак: запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца года
Правительство России продлит до конца года запрет на экспорт бензина, на этот же срок будет введено эмбарго на вывоз дизельного топлива для непроизводителей,... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T14:01+0300
2025-09-25T14:01+0300
2025-09-25T14:01+0300
энергетика
александр новак
бензин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423823_0:217:2871:1832_1920x0_80_0_0_5a70658dcacfa21863d7b512552afd3e.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Правительство России продлит до конца года запрет на экспорт бензина, на этот же срок будет введено эмбарго на вывоз дизельного топлива для непроизводителей, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы продлим в ближайшее время запрет на экспорт бензина до конца года, а также будет введен запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей - также до конца года. Это позволит нам дополнительно обеспечить рынок нефтепродуктами", - сказал он.
https://1prime.ru/20250915/lnr-862313926.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423823_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_0d874a88770f9d2af41cbcc35f10e399.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр новак, бензин
Энергетика, Александр Новак, Бензин
Новак: запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца года
Новак: правительство продлит до конца года запрет на экспорт бензина из России
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Правительство России продлит до конца года запрет на экспорт бензина, на этот же срок будет введено эмбарго на вывоз дизельного топлива для непроизводителей, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы продлим в ближайшее время запрет на экспорт бензина до конца года, а также будет введен запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей - также до конца года. Это позволит нам дополнительно обеспечить рынок нефтепродуктами", - сказал он.
Новак и Пасечник обсудили безопасность электроэнергетики в ЛНР