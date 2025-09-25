https://1prime.ru/20250925/novak-862765342.html

Новак: запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца года

2025-09-25T14:01+0300

энергетика

александр новак

бензин

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Правительство России продлит до конца года запрет на экспорт бензина, на этот же срок будет введено эмбарго на вывоз дизельного топлива для непроизводителей, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы продлим в ближайшее время запрет на экспорт бензина до конца года, а также будет введен запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей - также до конца года. Это позволит нам дополнительно обеспечить рынок нефтепродуктами", - сказал он.

