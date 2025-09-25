https://1prime.ru/20250925/novorossiysk-862758818.html

Семьи погибших в Новороссийске получат пособия, заявил мэр города

Семьи погибших в Новороссийске получат пособия, заявил мэр города - 25.09.2025, ПРАЙМ

Семьи погибших в Новороссийске получат пособия, заявил мэр города

Семьи погибших при атаке ВСУ на Новороссийск получат 1,5 миллиона руб, пострадавшие - от 300 до 600 тысяч рублей, сообщил глава города Андрей Кравченко. | 25.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-25T11:45+0300

2025-09-25T11:45+0300

2025-09-25T12:09+0300

новороссийск

всу

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/83146/49/831464928_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dd51d83d667922fa6ad2e3311d1a02be.jpg

СОЧИ, 25 сен - ПРАЙМ. Семьи погибших при атаке ВСУ на Новороссийск получат 1,5 миллиона руб, пострадавшие - от 300 до 600 тысяч рублей, сообщил глава города Андрей Кравченко. "Сумма единовременного пособия новороссийцам, получившим в результате ЧС легкий вред здоровью, – 300 000 рублей. Сумма выплаты при получении вреда средней тяжести составляет 600 000 рублей. В связи с гибелью члена семьи единовременное пособие за каждого погибшего – 1 500 000 рублей", - говорится в сообщении.По словам Кравченко, жители Новороссийска могут обратиться за консультацией по вопросам оформления документов и получением компенсаций в администрацию Центрального внутригородского района (ул. Энгельса, 35, 8(8617) 64-22-04) или по телефону 112. Специалисты помогут обратившимся в сборе необходимых справок и оформлении заявлений, подчеркнул глава города.

https://1prime.ru/20250925/sochi-862757605.html

новороссийск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

новороссийск, всу, общество