Семьи погибших в Новороссийске получат пособия, заявил мэр города - 25.09.2025, ПРАЙМ
Семьи погибших в Новороссийске получат пособия, заявил мэр города
2025-09-25T11:45+0300
2025-09-25T12:09+0300
новороссийск
всу
общество
СОЧИ, 25 сен - ПРАЙМ. Семьи погибших при атаке ВСУ на Новороссийск получат 1,5 миллиона руб, пострадавшие - от 300 до 600 тысяч рублей, сообщил глава города Андрей Кравченко. "Сумма единовременного пособия новороссийцам, получившим в результате ЧС легкий вред здоровью, – 300 000 рублей. Сумма выплаты при получении вреда средней тяжести составляет 600 000 рублей. В связи с гибелью члена семьи единовременное пособие за каждого погибшего – 1 500 000 рублей", - говорится в сообщении.По словам Кравченко, жители Новороссийска могут обратиться за консультацией по вопросам оформления документов и получением компенсаций в администрацию Центрального внутригородского района (ул. Энгельса, 35, 8(8617) 64-22-04) или по телефону 112. Специалисты помогут обратившимся в сборе необходимых справок и оформлении заявлений, подчеркнул глава города.
новороссийск
Новости
ru-RU
новороссийск, всу, общество
НОВОРОССИЙСК, ВСУ, Общество
11:45 25.09.2025 (обновлено: 12:09 25.09.2025)
 
Семьи погибших в Новороссийске получат пособия, заявил мэр города

Кравченко: семьи погибших при атаке ВСУ на Новороссийск получат 1,5 млн рублей

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк" Весна в Краснодарском крае
 Весна в Краснодарском крае - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
СОЧИ, 25 сен - ПРАЙМ. Семьи погибших при атаке ВСУ на Новороссийск получат 1,5 миллиона руб, пострадавшие - от 300 до 600 тысяч рублей, сообщил глава города Андрей Кравченко.
"Сумма единовременного пособия новороссийцам, получившим в результате ЧС легкий вред здоровью, – 300 000 рублей. Сумма выплаты при получении вреда средней тяжести составляет 600 000 рублей. В связи с гибелью члена семьи единовременное пособие за каждого погибшего – 1 500 000 рублей", - говорится в сообщении.
По словам Кравченко, жители Новороссийска могут обратиться за консультацией по вопросам оформления документов и получением компенсаций в администрацию Центрального внутригородского района (ул. Энгельса, 35, 8(8617) 64-22-04) или по телефону 112. Специалисты помогут обратившимся в сборе необходимых справок и оформлении заявлений, подчеркнул глава города.
