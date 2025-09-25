https://1prime.ru/20250925/novorossiysk-862758818.html
Семьи погибших в Новороссийске получат пособия, заявил мэр города
Семьи погибших в Новороссийске получат пособия, заявил мэр города - 25.09.2025, ПРАЙМ
Семьи погибших в Новороссийске получат пособия, заявил мэр города
25.09.2025 Семьи погибших при атаке ВСУ на Новороссийск получат 1,5 миллиона руб, пострадавшие - от 300 до 600 тысяч рублей, сообщил глава города Андрей Кравченко.
СОЧИ, 25 сен - ПРАЙМ. Семьи погибших при атаке ВСУ на Новороссийск получат 1,5 миллиона руб, пострадавшие - от 300 до 600 тысяч рублей, сообщил глава города Андрей Кравченко. "Сумма единовременного пособия новороссийцам, получившим в результате ЧС легкий вред здоровью, – 300 000 рублей. Сумма выплаты при получении вреда средней тяжести составляет 600 000 рублей. В связи с гибелью члена семьи единовременное пособие за каждого погибшего – 1 500 000 рублей", - говорится в сообщении.По словам Кравченко, жители Новороссийска могут обратиться за консультацией по вопросам оформления документов и получением компенсаций в администрацию Центрального внутригородского района (ул. Энгельса, 35, 8(8617) 64-22-04) или по телефону 112. Специалисты помогут обратившимся в сборе необходимых справок и оформлении заявлений, подчеркнул глава города.
Семьи погибших в Новороссийске получат пособия, заявил мэр города
Кравченко: семьи погибших при атаке ВСУ на Новороссийск получат 1,5 млн рублей
СОЧИ, 25 сен - ПРАЙМ. Семьи погибших при атаке ВСУ на Новороссийск получат 1,5 миллиона руб, пострадавшие - от 300 до 600 тысяч рублей, сообщил глава города Андрей Кравченко.
"Сумма единовременного пособия новороссийцам, получившим в результате ЧС легкий вред здоровью, – 300 000 рублей. Сумма выплаты при получении вреда средней тяжести составляет 600 000 рублей. В связи с гибелью члена семьи единовременное пособие за каждого погибшего – 1 500 000 рублей", - говорится в сообщении.
По словам Кравченко, жители Новороссийска могут обратиться за консультацией по вопросам оформления документов и получением компенсаций в администрацию Центрального внутригородского района (ул. Энгельса, 35, 8(8617) 64-22-04) или по телефону 112. Специалисты помогут обратившимся в сборе необходимых справок и оформлении заявлений, подчеркнул глава города.
