МЭР Новороссийска рассказал о выплатах пострадавшим от атаки ВСУ

МЭР Новороссийска рассказал о выплатах пострадавшим от атаки ВСУ

2025-09-25T11:48+0300

россия

общество

новороссийск

всу

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Пострадавшие от атаки ВСУ на Новороссийск единовременно получат 15 тысяч рублей, а за утрату имущества - от 75 до 150 тысяч рублей, сообщил глава города Андрей Кравченко. "В связи с чрезвычайной ситуацией пострадавшим предусмотрены выплаты. Единовременная материальная помощь составляет 15 тысяч рублей на человека. Финансовая помощь в связи с частичной утратой имущества первой необходимости - 75 тысяч рублей на человека. За полностью утраченное имущество первой необходимости - 150 тысяч рублей", - написал Кравченко в Telegram-канале.

новороссийск

россия, общество , новороссийск, всу