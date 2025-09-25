Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МЭР Новороссийска рассказал о выплатах пострадавшим от атаки ВСУ - 25.09.2025
МЭР Новороссийска рассказал о выплатах пострадавшим от атаки ВСУ
МЭР Новороссийска рассказал о выплатах пострадавшим от атаки ВСУ - 25.09.2025, ПРАЙМ
МЭР Новороссийска рассказал о выплатах пострадавшим от атаки ВСУ
Пострадавшие от атаки ВСУ на Новороссийск единовременно получат 15 тысяч рублей, а за утрату имущества - от 75 до 150 тысяч рублей, сообщил глава города Андрей... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T11:48+0300
2025-09-25T11:48+0300
россия
общество
новороссийск
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/82963/64/829636430_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_702709fb92add943186a611d46b029e0.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Пострадавшие от атаки ВСУ на Новороссийск единовременно получат 15 тысяч рублей, а за утрату имущества - от 75 до 150 тысяч рублей, сообщил глава города Андрей Кравченко. "В связи с чрезвычайной ситуацией пострадавшим предусмотрены выплаты. Единовременная материальная помощь составляет 15 тысяч рублей на человека. Финансовая помощь в связи с частичной утратой имущества первой необходимости - 75 тысяч рублей на человека. За полностью утраченное имущество первой необходимости - 150 тысяч рублей", - написал Кравченко в Telegram-канале.
новороссийск
11:48 25.09.2025
 
МЭР Новороссийска рассказал о выплатах пострадавшим от атаки ВСУ

Кравченко: пострадавшие от атаки ВСУ получат за утрату имущества от 75 до 150 тыс руб

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Пострадавшие от атаки ВСУ на Новороссийск единовременно получат 15 тысяч рублей, а за утрату имущества - от 75 до 150 тысяч рублей, сообщил глава города Андрей Кравченко.
"В связи с чрезвычайной ситуацией пострадавшим предусмотрены выплаты. Единовременная материальная помощь составляет 15 тысяч рублей на человека. Финансовая помощь в связи с частичной утратой имущества первой необходимости - 75 тысяч рублей на человека. За полностью утраченное имущество первой необходимости - 150 тысяч рублей", - написал Кравченко в Telegram-канале.
РОССИЯ Общество НОВОРОССИЙСК ВСУ
 
 
