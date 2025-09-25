https://1prime.ru/20250925/ochered-862748216.html
На польско-белорусской границе собралась очередь грузовиков
ВАРШАВА, 25 сен – ПРАЙМ. Двадцатикилометровая очередь грузовиков собралась на польско-белорусской границе в ожидании открытия пункта пропуска, сообщил РИА Новости очевидец.
В ночь на 12 сентября Польша закрыла границу с Белоруссией. Премьер-министр республики Дональд Туск обосновал такое решение "интересами безопасности", объяснив это началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Учения проходили с 12 по 16 сентября.
Туск на заседании кабмина во вторник объявил, что Польша приняла решение открыть границу с Белоруссией в полночь (01.00 мск) со среды на четверг. Он связал решение об открытии границы с окончанием учений "Запад-2025". Также глава правительства подчеркнул, что польская сторона делает это, принимая во внимание экономические интересы польских перевозчиков, при этом он уточнил, что республика в будущем может закрыть границу вновь.
"На Тересполе (пункт пропуска "Брест-Тересполь" – ред.) очередь составляет 20 километров, люди начали приезжать задолго. Все ждут, что в полночь должны начать пропускать машины", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что если скорость пропуска машин через границу будет такая же, как до ее закрытия, то "стоять в очереди придется несколько суток".
