Охотнадзору Хабаровского края передали 15 единиц нового автотранспорта

25.09.2025

ХАБАРОВСК, 25 сен - ПРАЙМ. Службам охотнадзора Хабаровского края и Амурской области передано 15 единиц нового автотранспорта для охраны амурского тигра, передает корреспондент РИА Новости с места события. Мероприятие приурочено ко дню тигра (последнее воскресенье сентября). Оно состоялось в селе Сосновка Хабаровского района в новом комплексе службы госохотнадзора, включающего региональный центр борьбы с браконьерством, который открыли в 2022 году в сентябре. В нем принял участие министр юстиции России, председатель наблюдательного совета АНО "Центр "Амурский тигр" Константин Чуйченко. "Наша задача — помочь инспекторам выполнять их благородную, но крайне непростую работу, сделать условия их труда максимально комфортными. Новая техника, которую благодаря поддержке организаций-спонсоров приобрел для служб центр "Амурский тигр", — продолжение действующих программ поддержки", - сказал Чуйченко на торжественной части. В переданный автопарк вошли внедорожники, микроавтобусы, вездеходы и мобильные медицинские пункты. Вся эта техника поступит на оснащение инспекторских служб, занимающихся патрулированием тайги, мониторингом численности тигра и борьбой с браконьерством. Службе охотнадзора Хабаровского края были переданы три пикапа российской сборки, два внедорожника Lada Niva Legend и УАЗ Патриот, два вездехода "Тайпан" и вездеход "Гризли". Службе охотнадзора Амурской области передали два автомобиля УАЗ "Буханка", пикап российской сборки, два внедорожника Lada Niva Legend и вездеход "Гризли". Кроме того, на территории административного комплекса охотнадзора Хабаровского края торжественно открыли памятник двум амурским тигрятам. В решении скульптурной композиции - два амурских тигренка, играющих с бабочкой. Сложившийся образ подчеркивает хрупкость окружающей среды и напоминает о миссии службы по охране животного мира, отметил Чуйченко. Скульптор — Алексей Степаненко. "Мы назвали скульптуру "Играющие тигрята". Для чего мы это сделали? Мы считаем, что, как говорил великий классик, красота спасёт мир. Действительно, всё, что делает Охотнадзор, это благородное и очень важное дело", - сказал Чуйченко на открытии памятника. Амурский (уссурийский) тигр занесен в Красные книги РФ и Международного союза охраны природы. Средний весовой диапазон животных - 180 - 306 килограммов. Итоги сплошного учета хищника в РФ зимой 2021-2022 года показали, что их число увеличилось и достигло 750 особей. В Хабаровском крае проживают порядка 140 тигров (семь лет назад насчитывалось около 110 кошек). В России в живой природе эти дикие звери обитают только на Дальнем Востоке - в Приморье, Хабаровском крае, Еврейской автономной и Амурской областях. В России убийцам амурского тигра грозит максимальное наказание - от шести до девяти лет колонии со штрафом от 1,5 до 3 миллионов рублей. В КНР за убийство хищника, в том числе с целью самозащиты, предусмотрена смертная казнь.

