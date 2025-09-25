https://1prime.ru/20250925/peskov-862760860.html

Путин в четверг примет с докладом главу ЦИК, сообщил Песков

россия

общество

элла памфилова

дмитрий песков

владимир путин

цик

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг примет с докладом главу ЦИК Эллу Памфилову, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент имеет в виду принять Эллу Памфилову, руководительницу ЦИКа. Традиционно, подведение итогов, обсуждение, обмен мнениями по прошедшему дню, общему дню голосования, единому дню голосования", - сказал Песков журналистам.

