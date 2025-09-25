Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
25.09.2025
Путин в четверг примет с докладом главу ЦИК, сообщил Песков
Путин в четверг примет с докладом главу ЦИК, сообщил Песков - 25.09.2025, ПРАЙМ
Путин в четверг примет с докладом главу ЦИК, сообщил Песков
Президент России Владимир Путин в четверг примет с докладом главу ЦИК Эллу Памфилову, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T12:26+0300
2025-09-25T12:26+0300
россия
общество
элла памфилова
дмитрий песков
владимир путин
цик
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/09/851447610_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_05bb639c290e236860c919a1cc5c51c8.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг примет с докладом главу ЦИК Эллу Памфилову, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент имеет в виду принять Эллу Памфилову, руководительницу ЦИКа. Традиционно, подведение итогов, обсуждение, обмен мнениями по прошедшему дню, общему дню голосования, единому дню голосования", - сказал Песков журналистам.
россия, общество, элла памфилова, дмитрий песков, владимир путин, цик
РОССИЯ, Общество , Элла Памфилова, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ЦИК
12:26 25.09.2025
 
Путин в четверг примет с докладом главу ЦИК, сообщил Песков

Песков: Путин в четверг примет с докладом главу ЦИК Памфилову

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг примет с докладом главу ЦИК Эллу Памфилову, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент имеет в виду принять Эллу Памфилову, руководительницу ЦИКа. Традиционно, подведение итогов, обсуждение, обмен мнениями по прошедшему дню, общему дню голосования, единому дню голосования", - сказал Песков журналистам.
Песков назвал текущие цели российской экономики
РОССИЯ Общество Элла Памфилова Дмитрий Песков Владимир Путин ЦИК
 
 
Заголовок открываемого материала