Песков прокомментировал тему поставок локомотивов из США в Казахстан - 25.09.2025
Песков прокомментировал тему поставок локомотивов из США в Казахстан
Песков прокомментировал тему поставок локомотивов из США в Казахстан - 25.09.2025, ПРАЙМ
Песков прокомментировал тему поставок локомотивов из США в Казахстан
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал коммерческим вопросом тему поставок американских локомотивов в Казахстан, отметив, что если США дали более... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T12:27+0300
2025-09-25T12:50+0300
казахстан
рф
сша
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851799900_0:0:3056:1719_1920x0_80_0_0_d50756f88d32b308dafccd9bd241d942.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал коммерческим вопросом тему поставок американских локомотивов в Казахстан, отметив, что если США дали более выгодное предложение, то Казахстан можно понять. "Это коммерческие вопросы. Если США дали предложение коммерчески более выгодное, то тогда можно понять наших казахстанских друзей. Конечно же, нужно покупать ту продукцию, которая лучше и дешевле", - сказал Песков журналистам.Ранее пресс-служба казахстанского президента сообщала, что речь идёт о контракте на сумму 4,2 миллиардов долларов с компанией Wabtec, которая является одним из основных партнёров в модернизации железнодорожной отрасли Казахстана. Сообщается, что документы предусматривают поставку в республику 300 грузовых локомотивов с улучшенными характеристиками и их сервисное обслуживание.
казахстан
рф
сша
казахстан, рф, сша, дмитрий песков
КАЗАХСТАН, РФ, США, Дмитрий Песков
12:27 25.09.2025 (обновлено: 12:50 25.09.2025)
 
Песков прокомментировал тему поставок локомотивов из США в Казахстан

Песков: поставки американских локомотивов в Казахстан являются коммерческим вопросом

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал коммерческим вопросом тему поставок американских локомотивов в Казахстан, отметив, что если США дали более выгодное предложение, то Казахстан можно понять.
"Это коммерческие вопросы. Если США дали предложение коммерчески более выгодное, то тогда можно понять наших казахстанских друзей. Конечно же, нужно покупать ту продукцию, которая лучше и дешевле", - сказал Песков журналистам.
Ранее пресс-служба казахстанского президента сообщала, что речь идёт о контракте на сумму 4,2 миллиардов долларов с компанией Wabtec, которая является одним из основных партнёров в модернизации железнодорожной отрасли Казахстана. Сообщается, что документы предусматривают поставку в республику 300 грузовых локомотивов с улучшенными характеристиками и их сервисное обслуживание.
КАЗАХСТАН РФ США Дмитрий Песков
 
 
