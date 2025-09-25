https://1prime.ru/20250925/peskov-862761088.html

Песков прокомментировал тему поставок локомотивов из США в Казахстан

Песков прокомментировал тему поставок локомотивов из США в Казахстан - 25.09.2025, ПРАЙМ

Песков прокомментировал тему поставок локомотивов из США в Казахстан

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал коммерческим вопросом тему поставок американских локомотивов в Казахстан, отметив, что если США дали более... | 25.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-25T12:27+0300

2025-09-25T12:27+0300

2025-09-25T12:50+0300

казахстан

рф

сша

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851799900_0:0:3056:1719_1920x0_80_0_0_d50756f88d32b308dafccd9bd241d942.jpg

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал коммерческим вопросом тему поставок американских локомотивов в Казахстан, отметив, что если США дали более выгодное предложение, то Казахстан можно понять. "Это коммерческие вопросы. Если США дали предложение коммерчески более выгодное, то тогда можно понять наших казахстанских друзей. Конечно же, нужно покупать ту продукцию, которая лучше и дешевле", - сказал Песков журналистам.Ранее пресс-служба казахстанского президента сообщала, что речь идёт о контракте на сумму 4,2 миллиардов долларов с компанией Wabtec, которая является одним из основных партнёров в модернизации железнодорожной отрасли Казахстана. Сообщается, что документы предусматривают поставку в республику 300 грузовых локомотивов с улучшенными характеристиками и их сервисное обслуживание.

https://1prime.ru/20250924/peskov-862708951.html

казахстан

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

казахстан, рф, сша, дмитрий песков